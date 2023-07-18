لو بتفكر تشتريه.. موبايلات سامسونج الغالية تعاني من مشكلة جذرية

لا يزال مستخدمو الهواتف الذكية من سامسونج يعانون من مشكلة ظهور خطوط خضراء ووردية على شاشاتهم، وهي مشكلة تبدو تؤثر بشكل أساسي على الأجهزة المزودة بشاشات Super AMOLED.

بحسب ما ذكره موقع جيز مو شينا التقني، أنه على الرغم من أن سامسونج قد اعترفت بالمشكلة وقدمت سياسة إصلاح مجانية للهواتف التي تتأثر بهذه المشكلة والتي خارج فترة الضمان من سلسلة Galaxy Note 20 و Galaxy S20، إلا أنه يجدر بالذكر أن الأجهزة الأخرى أيضًا تعاني من عيوب شاشة مماثلة.

ومن بين الحالات الملحوظة، يذكر حالة مستخدم في الهند تعرضت فيها شاشة Galaxy Z Flip 4 الخاصة به لخط أخضر في الجانب الأيسر العلوي، بعد 5 أشهر فقط من الشراء.

وعلى الرغم من تأكيد المستخدم عدم وجود أي ضرر جسدي، رفض مركز الخدمة استبدال الشاشة مجانًا، مؤكدًا أن المشكلة لا تغطيها الضمان. وتعرضت محاولات المستخدم اليائسة للاتصال بسامسونج عبر تويتر للصمت، مما جعله يشعر بالتجاهل والاستهانة.وكانت معالجة سامسونج لهذه المشكلة المستمرة غير مفهومة وغير متسقة وفقا للمصدر .



في حين قدموا استبدال شاشة مجانيًا لهواتف Galaxy S22 Ultra و Note 20 Ultra خارج فترة الضمان، إلا أنهم لم يمتدوا بنفس اللطف لجميع الأجهزة المتأثرة.

يمكن أن تتسبب هذه النهج الانتقائي في إلحاق ضرر بسمعة سامسونج، خاصة بين عملائها المخلصين الذين استثمروا في الطرازات غالية الثمن.

كما يجدر بالذكر أن بعض المستخدمين قد أبلغوا عن خطوط بيضاء على شاشاتهم، مما يؤكد أكثر خطورة هذه المشكلة. على سبيل المثال، أبلغ مستخدم هندي مؤخرًا عن خط أبيض على شاشة Samsung Galaxy A71 الخاصة به. وقد أدى الإحباط الناتج عن هذه المشكلة إلى اتخاذ بعض المستخدمين لخطوة جذرية ببيع أجهزتهم.

ومن المثير للاهتمام أن هذه المشكلات في الشاشة تستمر حتى بعد التحديثات البرمجية للسوفت وير، مما يشير إلى أن السبب الأساسي ليس ضررًا جسديدًا أو سوء استخدام من قبل المستخدم.

ونظرًا لهذه التطورات المزعجة، من الضروري على سامسونج اتخاذ إجراءات حاسمة والأولوية لحل شكاوى المستخدمين الواسعة الانتشار. وبالقيام بذلك، يمكنهم إظهار التزامهم برضا العملاء، وتخفيف أي ضرر على سمعتهم. كما يجب على سامسونج تقديم دعم شامل من خلال مراكز الخدمة الرسمية ووسائل التواصل الاجتماعي لتطمئن عملائها والحفاظ على ثقتهم.