عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لو بتفكر تشتريه.. موبايلات سامسونج الغالية تعاني من مشكلة جذرية

لو بتفكر تشتريه..موبايلات
لو بتفكر تشتريه..موبايلات سامسونج الغالية تعاني من مشكلة جذر

لا يزال مستخدمو الهواتف الذكية من سامسونج يعانون من مشكلة ظهور خطوط خضراء ووردية على شاشاتهم، وهي مشكلة تبدو تؤثر بشكل أساسي على الأجهزة المزودة بشاشات Super AMOLED.

بحسب ما ذكره موقع جيز مو شينا التقني،  أنه على الرغم من أن سامسونج قد اعترفت بالمشكلة وقدمت سياسة إصلاح مجانية للهواتف التي تتأثر بهذه المشكلة والتي خارج فترة الضمان من سلسلة Galaxy Note 20 و Galaxy S20، إلا أنه يجدر بالذكر أن الأجهزة الأخرى أيضًا تعاني من عيوب شاشة مماثلة.

ومن بين الحالات الملحوظة، يذكر حالة مستخدم في الهند تعرضت فيها شاشة Galaxy Z Flip 4 الخاصة به لخط أخضر في الجانب الأيسر العلوي، بعد 5 أشهر فقط من الشراء.

وعلى الرغم من تأكيد المستخدم عدم وجود أي ضرر جسدي، رفض مركز الخدمة استبدال الشاشة مجانًا، مؤكدًا أن المشكلة لا تغطيها الضمان. وتعرضت محاولات المستخدم اليائسة للاتصال بسامسونج عبر تويتر للصمت، مما جعله يشعر بالتجاهل والاستهانة.وكانت معالجة سامسونج لهذه المشكلة المستمرة غير مفهومة وغير متسقة وفقا للمصدر .

هبوط 4100 جنيه في أفضل موبايل سامسونج للفئة المتوسطة 

الحق اشتريه.. خصم 62% على وحش سامسونج Galaxy S20


في حين قدموا استبدال شاشة مجانيًا لهواتف Galaxy S22 Ultra و Note 20 Ultra خارج فترة الضمان، إلا أنهم لم يمتدوا بنفس اللطف لجميع الأجهزة المتأثرة.

يمكن أن تتسبب هذه النهج الانتقائي في إلحاق ضرر بسمعة سامسونج، خاصة بين عملائها المخلصين الذين استثمروا في الطرازات غالية الثمن.

كما يجدر بالذكر أن بعض المستخدمين قد أبلغوا عن خطوط بيضاء على شاشاتهم، مما يؤكد أكثر خطورة هذه المشكلة. على سبيل المثال، أبلغ مستخدم هندي مؤخرًا عن خط أبيض على شاشة Samsung Galaxy A71 الخاصة به. وقد أدى الإحباط الناتج عن هذه المشكلة إلى اتخاذ بعض المستخدمين لخطوة جذرية ببيع أجهزتهم.

ومن المثير للاهتمام أن هذه المشكلات في الشاشة تستمر حتى بعد التحديثات البرمجية للسوفت وير، مما يشير إلى أن السبب الأساسي ليس ضررًا جسديدًا أو سوء استخدام من قبل المستخدم.

ونظرًا لهذه التطورات المزعجة، من الضروري على سامسونج اتخاذ إجراءات حاسمة والأولوية لحل شكاوى المستخدمين الواسعة الانتشار. وبالقيام بذلك، يمكنهم إظهار التزامهم برضا العملاء، وتخفيف أي ضرر على سمعتهم. كما يجب على سامسونج تقديم دعم شامل من خلال مراكز الخدمة الرسمية ووسائل التواصل الاجتماعي لتطمئن عملائها والحفاظ على ثقتهم.

سامسونج Galaxy Note 20 Galaxy S20 Galaxy S22 Ultra Note 20 Ultra

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال ساعات.. خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن صفقة إمام عاشور

أول رد فعل من إمام عاشور عقب تأخر إتمام انضمامه للأهلي

12 يوما من الجحيم| موجة حرارة غير مسبوقة.. ونصيحة لسكان هذه المحافظات

الأمم المتحدة: على العالم أن يستعد لمزيد من موجات الحر الأكثر شدة

تحرك مفاجئ من النادي الأهلي بشأن أزمة غرامة كهربا.. تفاصيل

الحق اشتري نزل 700 جنيه| زلزال يضرب أسعار الذهب وعيار21 يسجل أدنى مستوياته

خناقة على ولاده.. شوبير يصدم جماهير الزمالك بشأن الصفقات الجديدة

فيديو مفاجأة للجميع.. أحمد حسن يشوق الجماهير لتطورات صفقة إمام عاشور

موضوعات متعلقة

إيلون ماسك.. أغنى رجل في العالم بدون مشاعر

متشتريش دلوقتي..ألوان شبابية وعصرية لهواتف iPhone 15

لن تصدق عينيك.. أحدث وأرخص موبايل سامسونج في السوق المصري

عرض الموسم..خصم 40% على تحفة هواتف أوبو Oppo Reno

أحدث موبايل شاومي بـ 2200 جنيه فقط .. لن تصدق المواصفات

الأسعار في هبوط.. أحدث موبايل أندرويد في فئة الألف جنيه وكاميرا 50 ميجابكسل

خصم 2500 جنيه على أفضل موبايل نوكيا يناظر آيفون وسامسونج

عشان النت ميخلصش بسرعة..أفضل الطرق البسيطة لحماية شبكة الواي فاي من الاختراق

ترشيحاتنا

يقلد إيلون ماسك.. مارك زوكربيرج يقيد عدد منشورات Threads التي يمكن مشاهدتها

بالأسماء.. وزير العدل يصدر قرار بتشكيل إدارة التفتيش الفني بقضايا الدولة

خطوة مرعبة.. غواصة أمريكية نووية تقوم بأول زيارة لـ كوريا الجنوبية

نبأ سار لجماهير الأهلي بشان ضم المهاجم البرازيلي

بيان عاجل من سوريا بشأن دخول وفد فرنسي بشكل غير مشروع للبلاد

رسميا.. البنك الأهلي يضم جوكر دفاع الأهلي لمدة موسمين.. من هو؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشاكل صحية تصيب الحوامل بسبب نقص فيتامين د.. احذريها

فيديو لا يصدق.. امرأة تدخل مطعما شهيرا على حصان في أستراليا

فيديو مذهل.. ظهور حوت أمام فريق كرة القدم الإنجليزي النسائي

عمل فلوس وركب مرسيدس.. قصة تحول محمود حديدة إلى بلوجر وصاحب شركة انتاج

فيديو

حكايات تقطع القلب.. نهاية عروسين وبكاء طفل في انهيار عقار الحدائق|فيديو جراف

ساب البيت أول 3 أيام جواز.. طليقة حسن شاكوش تكشف المستور

السر في الخاتم.. تفاصيل تعرض فيفي عبده للسحر الأسود بهدف المرض

الحقيقة تظهر خلال 4 أشهر .. آبي احمد : سد النهضة مفيد للجميع .. وخبير اقتصادي يكذّبه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ