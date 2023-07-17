خصم 2500 جنيه على أفضل موبايل نوكيا يناظر آيفون وسامسونج

يعد هاتف نوكيا Nokia X30 من أفضل الهواتف المتينة لنوكيا التي أعلنت عنها في الفترة الأخيرة لما يضمه من عدة مميزات.

سيتلقى Nokia X30 عدد 3 سنوات من تحديثات لنظام التشغيل (حتى 2 بعد أن حصل على Android 13). إنه مدعوم من معالج شركة كوالكوم الأمريكية Snapdragon 695 لاتصال 5G وسيحصل على كاميرا بدقة 50 + 13 ميجابكسل مع نظام التثبيت البصري OIS في الوحدة الرئيسية مع شاشة نوع AMOLED بقياس 6.43 بوصة مع معدل تحديث 90 هرتز ، والبطارية تبلغ سعتها 4200 مللي أمبير (قدرة تحمل 94 ساعة) مع شحن 33 وات أقل من المتوسط.

ويوجد خصم على هاتف نوكيا Nokia X30 يقدر ب 73 يورو (أي ما يعادل 2500 جنيه مصري) في موقع أمازون الألماني.

مواصفات هاتف نوكيا Nokia X30 5G

جاء هاتف نوكيا Nokia X30 5G، بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.43 بوصة، بجودة عرض FHD +، مع معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، مع وجود طبقة حماية زجاجية للشاشة من نوعGorilla Glass Victus.

ويعمل هاتف نوكيا Nokia X30 5G بمعالج من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية نوع Snapdragon 695، بدقة تصنيع 6 نانومتر، ويأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 أو 256 جيجابايت.

يقدم هاتف نوكيا كاميرا خلفية مزدوجة ، حيث إن الكاميرا الرئيسية منها تكون بدقة 50 ميجابكسل، متصلة بكاميرا ultrawide بزاوية واسعة بدقة 13 ميجابكسل، بالإضافة إلى وجود كاميرا لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 16 ميجابكسل.

يحتوي هاتف نوكيا Nokia X30 5G، على بطارية بقوة 4200 مللي أمبير في الساعة وتدعم الشحن بقوة 33 وات، ويتم شحنها عبر منفذ USB-C 2.0.

جدير بالذكر أن الهاتف مقاوم للماء والغبار بفضل دعمه لمعيار IP67.