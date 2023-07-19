فنلندا تلغي ترخيص القنصلية الروسية علي أراضيها

قالت الحكومة الفنلندية، اليوم الأربعاء، إن فنلندا ستلغي ترخيص القنصلية الروسية في توركو، إحدى القنصليتين الروسيتين في البلاد.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قالت الحكومة الفنلندية في بيان: “إعلان روسيا إغلاق القنصلية العامة لفنلندا في سان بطرسبرج اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2023 كان ردًا غير متماثل على إعلان فنلندا السابق عن الطرد”.

وأضافت أنها “تجري أيضا قانونيا شاملا للوضع الخاص لجزيرة ألاند الفنلندية على بحر البلطيق”، مضيفة أنها “ستنظر أيضا في وضع القنصلية الروسية في الجزيرة”.

والشهر الماضي، قالت فنلندا إنها تستعد لإغلاق القنصلية في خطوة متبادلة، بعد أن طردت روسيا تسعة دبلوماسيين فنلنديين وقررت إغلاق القنصلية الفنلندية في سان بطرسبرج.