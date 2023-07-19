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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا توجه لـ روسيا اتهامات صريحة بهدم البنية التحتية لميناء أوديسا

صدى البلد

اتهمت السلطات الأوكرانية روسيا، اليوم الأربعاء، بإلحاق الضرر بالبنية التحتية لتصدير الحبوب في إضرابات عنيفة خلال الليل ركزت على اثنين من موانئها المطلة على البحر الأسود، وتعهدت بعدم تخويفها من العمل على إبقاء صادرات الحبوب تخرج منها.

وهاجمت روسيا منطقة أوديسا لليوم الثاني على التوالي بعد انسحابها من صفقة تسمح بمرور الحبوب الأوكرانية بأمان عبر البحر الأسود يوم الاثنين، بحسب وكالة "رويترز" الإخبارية.

 وقالت أوكرانيا إنها بصدد إنشاء طريق شحن مؤقت إلى رومانيا.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تطبيق المراسلة “تليجرام”: "استهدف القوات الروسية البنية التحتية لصفقة الحبوب".  

وقال مكتب المدعي العام الأوكراني إن عشرة مدنيين بينهم طفل في التاسعة من العمر أصيبوا. 

وتضررت محطات الحبوب بالإضافة إلى منشأة صناعية ومستودعات ومراكز تجارية ومباني سكنية وإدارية وسيارات.

وتصاعدت ألسنة اللهب والدخان من مستودعات محطمة في مقطع فيديو نشرته وزارة الطوارئ أظهر أيضًا مبنى سكني به نوافذ محطمة.

ولم يصدر رد فوري من روسيا التي قالت يوم الثلاثاء إنها ضربت أهدافا عسكرية في مدينتين مينائيتين أوكرانيتين خلال الليل في ضربة انتقامية جماعية لانفجار جسر شبه جزيرة القرم الذي استولت عليه من أوكرانيا في 2014.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية يوم الأربعاء إن روسيا أطلقت 63 صاروخا وطائرة مسيرة عبر البلاد ، تركز بشكل أساسي على البنية التحتية والمنشآت العسكرية في منطقة أوديسا.

وأضافت أن الدفاعات الجوية أسقطت 37 منها ، وهي نسبة أقل مما أبلغت عنه عادة على مدى شهور من الهجمات.

وقال وزير الزراعة ميكولا سولسكي إن جزءًا كبيرًا من البنية التحتية لتصدير الحبوب في ميناء تشورنومورسك جنوب غرب أوديسا تضرر، مضيفًا أنه تم تدمير 60 ألف طن من الحبوب.

الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الحاق الضرر الدفاعات الجوية الحبوب الأوكرانية البنية التحتية

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