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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جنايات الفيوم: الإعدام شنقا لـ4 أشخاص أنهوا حياة سائق توك توك ..شاهد

رئيس محكمة جنيات
رئيس محكمة جنيات الفيوم أثناء النطق بالحكم

قضت محكمة جنايات الفيوم  برئاسة المستشار خالد محمد عبد السلام، وعضوية المستشارين محمد محمد علي وأحمد علاء الدين الحريري، وأمانة سر محمد عبد البصير، بالإعدام شنقا على 4 متهمين لاتهامهم بقتل طفل وسرقته.

كانت محكمة جنايات الفيوم، أحالت أوراق المتهمين إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في حكم إعدامه، والذى جاء مؤيدا إعدامهم.   

تعود وقائع الجريمة البشعة في أول أغسطس 2022، بمركز طاامية بمحافظة الفيوم، عندما قام المتهمون: حمادة ر ف-28 سنة، ونادر حمد الله م إ-18 سنة، وعادل جمعة  ع-24 سنة، وشقيقه مدحت-26 سنة، على قتل المجني عليه الطفل أحمد محروس محمود ، سائق توك توك، لخلاف سابق بين المتهمين الثالث والرابع، معه، بأن استدرجه المتهم الأول ، وسلمه بدراجته لباقي المتهمين، وطلبوا منه أن يسلك طريقا لمنطقة نائية خالية من المارة .

وانتهز المتهمون فرصة حلول الليل وانهالا عليه المتهمان الثالث والرابع، طعنا بسلاح أبيض، ولكنه حاول الفرار، فأسرع المتهمان الأول والثاني، وأحكما قبضتهما عليه ومنعه من الحركة، وطعنه المتهمان الثالث والرابع، عدة طعنات، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، ولم يكتف المتهمون بذلك، بل سرقوا مبلغ مالي كان مع الطفل، والمحمول الخاص به  وفروا هاربين.

وتم القبض على المتهمين ، وأحيلوا الى  نيابة مركز طامية التى قررت  حبسهم ، وأحالتهم الى محكمة جنايات الفيوم، التي قضت حكمها المتقدم.

 

 

جنايات الفيوم تقضي بالسجن 15 عاما لقاتل زوجته

 

 

 

 

جنايات الفيوم تقضي بالسجن 15 عاما لقاتل زوجته

 

 

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