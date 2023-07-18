جنايات الفيوم تقضي بالسجن 15 عاما لقاتل زوجته

قضت محكمة جنايات الفيوم برئاسة المستشار إيهاب كمال، وعضوية المستشارين أيمن طه حسن، ووائل محمد علي، وأحمد محمد مشكور، وبحضور أحمد فتحي جنيدي وكيل النائب العام ، بمعاقبة أحمد.1 31 سنة، بالسجن 15 عامًا، لقيامه بقتل زوجته م.د (25 سنة) ، لشكه فى سلوكها



تعود تفاصيل الجريمة البشعة إلى شهر مارس 2023، حينما استقبلت مستشفى الفيوم العام، جثة شابة في العقد الثاني من العمر، متوفية، وإدعى زوجها إصابتها نتيجة حدوث تسرب غاز داخل غرفة النوم .



وكشف الطبيب الشرعي أثناء تشريح الجثة وبيان أسباب الوفاة، وجود شبهة جنائية في وفاة الزوجة ، ووجود آثار خنق على الرقية وجروح سطحية فى فروة الرأس ، وأن الوفاة جنائية .



وتم القبض على الزوج القاتل الذى أعترف تفصيليا بارتكابه الجريمة البشعة ، وعلل سبب القتل لحدوث مشاجرة بينهما بسبب شكه فى سلوكها ، ثم فتح أنبوبة الغاز على زوجته ليوحى لرجال الشرطة انها ماتت مخنوقة متاثرة بالغاز .

احيل المتهم الى النيابة العامة التى قررت حبسه و إحالته إلى محكمة جنايات الفيوم لمحاكمته، التي أصدرت حكمهاالمتقدم .