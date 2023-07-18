عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جنايات الفيوم تقضي بالسجن 15 عاما لقاتل زوجته

مجمع المحاكم بالفيوم
مجمع المحاكم بالفيوم

قضت محكمة جنايات الفيوم برئاسة المستشار إيهاب كمال، وعضوية المستشارين أيمن طه حسن، ووائل محمد علي، وأحمد محمد مشكور، وبحضور  أحمد فتحي جنيدي  وكيل النائب العام   ، بمعاقبة أحمد.1  31 سنة، بالسجن 15 عامًا، لقيامه  بقتل زوجته م.د (25 سنة) ، لشكه فى سلوكها 


تعود تفاصيل الجريمة البشعة  إلى شهر مارس 2023، حينما استقبلت مستشفى الفيوم العام، جثة شابة في العقد الثاني من العمر، متوفية، وإدعى زوجها إصابتها نتيجة  حدوث تسرب غاز داخل غرفة النوم .


وكشف  الطبيب الشرعي أثناء تشريح الجثة وبيان أسباب الوفاة،  وجود شبهة جنائية في وفاة الزوجة  ،  ووجود آثار خنق على الرقية وجروح سطحية فى فروة الرأس  ، وأن الوفاة جنائية .


وتم القبض على الزوج القاتل  الذى أعترف تفصيليا بارتكابه الجريمة البشعة ، وعلل سبب القتل لحدوث مشاجرة بينهما بسبب شكه فى سلوكها ، ثم فتح أنبوبة الغاز  على زوجته ليوحى لرجال الشرطة  انها ماتت مخنوقة متاثرة بالغاز .

 

احيل المتهم الى النيابة العامة التى قررت حبسه و  إحالته إلى محكمة جنايات الفيوم لمحاكمته، التي أصدرت حكمهاالمتقدم .

 

 

جنايات الفيوم تؤجل محاكمة المتهم بالاعتداء على شقيقته المعاقة ليونيو المقبل

 

محافظ الفيوم يتفقد أعمال "حملة 100 يوم صحة" بقرية منشأة عبدالمجيد

 

 

جنايات الفيوم اخبار الفيوم الفيوم رئيس الجنايات الزوج قاتل زوجته

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال ساعات.. خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن صفقة إمام عاشور

12 يوما من الجحيم| موجة حرارة غير مسبوقة.. ونصيحة لسكان هذه المحافظات

أول رد فعل من إمام عاشور عقب تأخر إتمام انضمامه للأهلي

صدي البلد يكشف تفاصيل7 ساعات قضاها إمام عاشور داخل الأهلي

اطمنوا.. شاهد أول تعليق من وزير الصحة عن انتشار حمى الضنك بقنا

تحرك مفاجئ من النادي الأهلي بشأن أزمة غرامة كهربا.. تفاصيل

‏ارتفاع ضحايا عقار حدائق القبة المنهار لـ13 شخصا.. والنيابة تسلم الجثامين لذويها

نبأ سار لجماهير الأهلي بشان ضم المهاجم البرازيلي

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يتابع الإستراتيجية المستقبلية لقطاع الطيران المدني

دوّر في دولابك..لو معاك iPhone قديم تقدر تبيعه بـ 6 مليون جنيه

الأرصاد تكشف ذروة الموجة الحارة وموعد انكسارها وحقيقة وصول الحرارة لـ48 بالقاهرة

45 درجة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

تطوير الأسطول .. توجيهات عاجلة من السيسي بشأن قطاع الطيران المدني

رئيس النيابة الإدارية يوجه بتوفير كل سبل الدعم للأعضاء والمقرات لأداء رسالتهم|صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انتشارها في قنا.. رسالة مهمة من جمال شعبان بسبب حمى الضنك

النار لم تنطفئ 12 ساعة.. قصة ما حدث بحفل مرعب لترافيس سكوت برواية الشهود

بعد نفوقه.. أمريكي يوثق ماذا حدث لـ غزال على مدار 5 أيام

القوات المسلحة تشارك الخارجية إحتفالية الأمم المتحدة بالذكرى الـ 75 لعمليات حفظ السلام

فيديو

حكايات تقطع القلب.. نهاية عروسين وبكاء طفل في انهيار عقار الحدائق|فيديو جراف

ساب البيت أول 3 أيام جواز.. طليقة حسن شاكوش تكشف المستور

السر في الخاتم.. تفاصيل تعرض فيفي عبده للسحر الأسود بهدف المرض

الحقيقة تظهر خلال 4 أشهر .. آبي احمد : سد النهضة مفيد للجميع .. وخبير اقتصادي يكذّبه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ