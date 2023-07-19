وداعا للفرهدة .. نصائح لتجنب الدوخة والهبوط في الحر

يعاني الكثير في فصل الصيف ودرجات الحرارة المرتفعة من الهبوط والدوخة

وقدم الدكتور خالد سلام استشاري امراض القلب والسكر نصائح يجب أن تتعرف عليها لتجنب الدوخة والهبوط في الحر



١. تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة قدر الإمكان .

٢. لبس الملابس القطنية الفاتحة الخفيفة .

٣. الاكثار من الاستحمام بالماء البارد . ( من ٣ ل ٤ مرات او اكتر )

٤. الاكثار من شرب الماء .. وعدم انتظار الشعور بالعطش . ( بمعدل كوب ماء كل نص ساعة .. وخلي دايما معاك زجاجة ماء وانت برة البيت ) .

٥. الاشخاص الذين يعانون من الضغط الواطي باستمرار .. الاكثار من الحوادق والاملاح مع كثرة شرب المياة للاحتفاظ بها بالجسم .

٦. تجنب بذل مجهود شاق في درجة حرارة مرتفعة وأثناء التعرض لأشعة الشمس المباشرة .

٧ . الاكثار من الفواكة التي تحتوي على نسبة كبيرة من الماء كالبطيخ .

٨ . الاكثار من المشروبات الباردة قليلة السكر .

٩ . استخدام مظلة .. او كاب لحماية الرأس والجسم من اشعة الشمس .