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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أفشة ومروان عطية .. تعرف على دكة بدلاء الأهلي أمام حرس الحدود

أفشة
أفشة

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلى ، عن تشكيل الفريق لمواجهة حرس الحدود التي تجمع الفريقين مساء اليوم في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي. 
خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول.
خط الوسط: أليو ديانج وأحمد نبيل كوكا وبيرسي تاو وحسين الشحات.
خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا ومحمد شريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر وأحمد قندوسي ومحمد فخرى.

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