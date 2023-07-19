بقيادة كهربا وشريف.. كولر يعلن تشكيل الأهلي في مواجهة حرس الحدود

كشف الإعلامي احمد حسن عن قيام مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلى ، باعتماد تشكيل الفريق لمواجهة حرس الحدود التي تجمع الفريقين مساء اليوم في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وكتب احمد حسن عبر حسابه الشخصي علي فيسبوك: " كولر يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة حرس الحدود في الدوري المصري الممتاز 🦅". وارفق صورة متضمنة تشكيل الفريق.

وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج وأحمد نبيل كوكا وبيرسي تاو وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا ومحمد شريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة وطاهرمحمد طاهر وأحمد عبد القادر وأحمد قندوسي ومحمد فخرى.