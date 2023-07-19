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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بقيادة كهربا وشريف.. كولر يعلن تشكيل الأهلي في مواجهة حرس الحدود

كولر
كولر

كشف الإعلامي احمد حسن عن قيام مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلى ، باعتماد تشكيل الفريق لمواجهة حرس الحدود التي تجمع الفريقين مساء اليوم في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وكتب احمد حسن عبر حسابه الشخصي علي فيسبوك: " كولر يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة حرس الحدود في الدوري المصري الممتاز 🦅". وارفق صورة متضمنة تشكيل الفريق.

وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي. 
خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول.
خط الوسط: أليو ديانج وأحمد نبيل كوكا وبيرسي تاو وحسين الشحات.
خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا ومحمد شريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة وطاهرمحمد طاهر وأحمد عبد القادر وأحمد قندوسي ومحمد فخرى.

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