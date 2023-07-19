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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رئيس طاجيكستان: يجب إنشاء صندوق لدعم الدول النامية في العالم الإسلامي

رئيس طاجيكستان
رئيس طاجيكستان

قال إمام علي رحمان، رئيس جمهورية طاجيكستان، إن دولته تنبه لأهمية توظيف قدرات المؤسسات المالية لدول الخليج العربية بما في ذلك صناديق التنمية في المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ومؤسسة الشيخ زايد، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وفي هذا السياق تعرب طاجيكستان عن جذب الاستثمار من دول الخليج. 

رئيس طاجيكستان يناشد إنشاء صندوق خاص لدعم الاستثمار والتنمية

واقترح "رحمان"، خلال كلمته في القمة الخليجية المقامة في المملكة العربية السعودية، إنشاء صندوق خاص لدعم الاستثمار والتنمية في صيغة آسيا الوسطى – الخليج، مع الأخذ في الاعتبار التحولات العالمية الحالية، مؤكدا على ضرورة إنشاء صندوق خاص للاستثمار والتنمية في إطار منظمة التعاون الإسلامي لتقديم الدعم المالي للدول النامية في العالم الإسلامي. 

وأشار رئيس طاجيكستان، إلى أن الاتجاهات ذات الأولوية لدى طاجيكستان تشمل مجالات الطاقة والصناعة ولاسيما الصناعات الخفيفة والأغذية والتعدين، والزراعة والشؤون البنكية، والسياحة والمعلومات والاتصالات، ورقمنة الاقتصاد، وما لدى الأطراف من قدرات خاصة في النقل. 

وشدد على أن طاجيكستان التي تتمتع بإمكانيات هائلة من الطاقة المائية تسعى لتطوير قطاع الطاقة الخضراء لصالح المنطقة بأكملها من خلال إقامة سلسلة من محطات الطاقة ذات القدرات المختلفة، إذ يتم التطلع لدول الخليج العربية ومؤسساتها المالية ستبادر باستثماراتها في تنفيذ مشاريع الطاقة الكهرومائية، كما أن إقامة مصانع مشتركة لتصنيع المنتجات الزراعية بغرض تصديرها إلى أسواق دول الخليج من شأنها أن تكون مشاريع واعدة للتعاون المثمر. 

واستكمل، أن طاجيكستان تولي اهتماما خاصا بتنفيذ المشاريع التجارية والاقتصادية ومشاريع النقل والاتصالات ذات الأهمية الإقليمية، وفي هذا السياق، يتم التنويه لأهمية جذب الاستثمار من دول الخليج العربية لإنشاء الطرق السريعة وسكك الحديدية الحديثة للوصول إلى الموانئ البحرية. 

وأردف، أن طاجيكستان تؤكد على استعدادها لاتخاذ خطوات مشتركة فعالة لتوسيع التعاون في مجال السياحة، فما قامت به طاجيكستان من مبادرة أحادية الجانب لإطلاق نظام الإعفاء من تأشيرة لمواطني دول منطقة الخليج عام 2022 سيسهم في تفعيل هذا المسار بشكل مثمر، كما أن طاجيكستان ترى أن تنمية التعاون في مجال الإنساني بغية تعزيز الصداقة والتقارب بين الشعوب والبلدان وهي أمر في غاية الأهمية. 

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