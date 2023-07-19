تعليق مثير من إعلامي على إحضار درع الدوري في كيس قمامة

انتقد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، لقطة وصول درع الدوري المصري، إلى ستاد القاهرة الدولي في كيس قمامة، من أجل تسلمه للنادي الأهلي المتوج به.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "لقطة وصول درع الدوري في كيس قمامة، تعتبر أسوأ لقطة بالموسم بالكامل، والأمر مُحزن أن يكون آخر نسخة لدرع الدوري التاريخي يظهر بهذا الشكل".

احتفال إمام عاشور

التقطت عدسة صدى البلد احتفال إمام عاشور لاعب النادي الأهلي الجديد بالهدف الذى أحرزه محمود عبد المنعم كهربا فى مرمى حرس الحدود فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد القاهرة ضمن منافسات الدوري .

واحتفل امام عاشور أثناء تواجده فى مدرجات ستاد القاهرة لمساندة فريقه الجديد فى مباراته في الدوري .. وظهر إمام عاشور فى احتفاله على طريقة الأسد وهى نفس الطريقة التى احتفل بها كهربا داخل الملعب بعد احرازه الهدف .

تفاصيل المباراة

بدأ الأهلى بتشكيل مكون من محمد الشناوى فى حراسة المرمى، محمد هانى وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلى معلول فى خط الدفاع، أحمد نبيل كوكا وآليو ديانج فى خط الوسط، بيرسى تاو وحسين الشحات ومحمد شريف ومحمود عبد المنعم كهربا فى الهجوم.

وفى أجواء حماسية فى الامتار الأخيرة من بطولة الدوري ، أراد الأهلى إنهاء المباراة مبكراً، وكاد أن يفعلها فى الدقيقة الحادية عشر عندما سجل محمد شريف هدفا تم إلغاءه بداعى التسلل، استلم شريف تمريرة هانى البينية، ليسكن شريف الكرة شباك الحرس بهدف أبيض غير محتسب .

بحث الأهلى عن الهدف الأول، نشط حسين الشحات فى أكثر من محاولة، وفى إحدى المحاولات تبادل لاعبو الأهلى الكرة، وصلت لديانج الذى هيأها لكهربا الذى سدد بقوة إلا أن حارس الحرس أبعد تصويبته.

زاد الهدوء النسبى على أجواء اللقاء، وارتفعت وتيرة الكرات المشتركة بين الفريقين، ونجح الحرس نسبيا فى إخماد محاولات الأهلى الهجومية، ووصل اللقاء للدقيقة ٣٠ وهو على نفس الحالة التى بدأ بها بالتعادل السلبى بين الفريقين .

تكرر وقوع لاعبى الأهلى فى مصيدة التسلل على الرغم من التدرج السليم بالكرة، وتبادل المراكز بين كهربا ومحمد شريف وتاو والشحات إلا أن اللمسة الأخيرة والتحرك النهائى فى الهجمة .

أهدر محمود عبد المنعم كهربا هدفا على الرغم من انفراده بالشباك بعد تهيئة الكرة برأسية من بيرسى تاو، إلا أنه سدد الكرة بغرابة أعلى العارضة .

وفى محاولة أخرى خطيرة، ومن الطبيعى أن يكون مكانها الثلاث خشبات، أهدر الشحات فرصة جديدة بعد إرسال محمد هانى عرضية على رأس الشحات الذى لم يستطع توجيهها بشكل سليم، لتذهب بعيدا عن المرمى .

استمر الوضع دون جديد فى الدقائق المتبقية، لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى.

جاءت بداية الشوط الثانى هادئة على نفس وتيرة نهاية الشوط الأول، وغاب التطوير الهجومى المنتظر من جانب لاعبى الأهلى، لذا قرر السويسرى مارسيل كولر إجراء أربع تغييرات، بنزول مروان عطية وأحمد قندوسى ومحمد مجدى أفشة وخالد عبد الفتاح، بدلا من أحمد نبيل كوكا وآليو ديانج ومحمد شريف ومحمد هانى .

حاول مروان عطية التسجيل فور نزوله، بعدما قام بالتسديد مرتين متتاليتين إلا أنه تصويبتيه أخطأت طريق المرمى.

وفى الدقيقة ٧١ نجح محمود عبد المنعم كهربا فى تسجيل الهدف الأول بعد محاولة حسين الشحات الاختراق داخل منطقة الجزاء، وبعد سقوطه ومحاولة افتكاك الكرة منه وصلت لكهربا الذى سدد بيساره لتسكن شباك الحرس.

سجل الحرس هدف التعادل فى الدقيقة ٨٠، بعدما أخطأ خالد عبد الفتاح فى إبعاد كرة عرضية ليسكنها شباك محمد الشناوى .

كاد الرد أن يأتى سريعا عن طريق أحمد قندوسى من تسديدة قوية إلا أن الحارس أبعدها بنجاح.

أهدر أحمد عبد القادر فرصة هدف محقق برأسية أخطأت طريق المرمى .

وفى إثارة غير متوقعة، سجل محمود كهربا هدفاً فى الدقيقة ٩٧ من ضربة رأسية مستغلا ضربة ركنية تم تنفيذها فى اتجاهه، إلا أن الهدف تم إلغاءه بداعى لمسة اليد، لتنتهى المباراة بالتعادل الإيجابى فى بطولة الدوري .