عميد كلية طب قنا : لن نسمح بنجاح طالب لا يمتلك مواصفات الطبيب

قال الدكتور علي عبد الرحمن عميد كلية طب قنا بجامعة جنوب الوادي، إن فكرة رسوب أكثر من 70% من طلاب الفرقة الأولى في الامتحانات محزن للغاية، وهي تحدث لأول مرة، متابعا: الرسوب خلال السنوات الماضية كان يتراوح من 8 إلى 10%.



وأضاف علي عبد الرحمن، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج مانشيت، المذاع على قناة سي بي سي، أن الكلية معتمدة من هيئة الجودة، ويتم وضع الامتحانات وتصحيحها بشكل سليم ومعتمد، متابعا: قمنا بإجراء بحث لمعرفة سبب رسوب أكثر من 70% من طلاب الفرقة الأولى في الامتحانات.



واسترسل: البحث أوضح أن هناك أعداد كبيرة من هؤلاء الطلاب قادمين من مدارس ومراكز محددة و95 % من الراسبين قادمين من مراكز ومدارس محددة بمحافظة قنا.



وأوضح أن معظم طلاب الفرقة الأولى لا يجيدون اللغة الإنجليزية، متابعا:" نحن لن نقوم بتعديل نتيجة أحد دون مجهود..ونحن لن نسمح بنجاح طالب لا يمتلك مواصفات الطبيب".