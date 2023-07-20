انخفاض هائل في سعر النفط عالميا

تراجعت أسعار النفط عند الإغلاق مساء أمس الأربعاء، وسط موجة بيع لجنى الأرباح ‏بعد مكاسب سابقة بسبب شح المعروض من الخام الأمريكي وتعهد الصين بدعم ‏نموها الاقتصادي.‏

وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا إلى 79.46 دولار للبرميل، ‏كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 40 سنتا إلى 75.35 دولار ‏للبرميل.‏

وقلص النفط مكاسبه في وقت متأخر من الجلسة بعد أن ارتفع العقدان بأكثر من ‏دولار للبرميل، فيما أثر ارتفاع مؤشر الدولار على الأسعار. وصعود الدولار يجعل النفط الخام ‏أكثر تكلفة على المستثمرين حائزي العملات الأخرى.‏

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأربعاء أن مخزونات النفط الخام ‏الأمريكية تراجعت 708 آلاف برميل في الأسبوع الماضي إلى 457.4 مليون ‏برميل مما حد من الخسائر، وذلك بالمقارنة مع توقعات محللين استطلعت وكالة "رويترز" ‏آراءهم بأن تنخفض 2.4 مليون برميل.‏

وأظهرت البيانات ارتفاع مخزون الاحتياطي الاستراتيجي من البترول للمرة ‏الأولى منذ يناير 2021 مع محاولة الولايات المتحدة إعادة ملء ‏الاحتياطي بعد تراجعه بمعدل قياسي العام الماضي.‏

وتعهدت لجنة التنمية الوطنية والإصلاح المعنية بالتخطيط في الصين أول أمس الثلاثاء ‏بوضع سياسات "لاستعادة وتوسيع نطاق" الاستهلاك في ثاني أكبر اقتصاد في ‏العالم، مما قد يعزز الطلب على النفط.‏

وأظهر تقرير صدر الثلاثاء في الولايات المتحدة ارتفاع مبيعات التجزئة بأقل ‏من المتوقع في يونيو ، مما عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي ‏سيتوقف عن رفع أسعار الفائدة.‏

وفي دلالة إيجابية أخرى، أشار عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي ‏كلاس نوت الثلاثاء إلى أن رفع أسعار الفائدة بعد اجتماعه الأسبوع المقبل ‏‏"ليس مؤكدا بأي حال من الأحوال".‏

في الوقت نفسه، قالت وزارة الطاقة الروسية إنه من المتوقع أن تخفض روسيا ‏صادراتها النفطية 2.1 مليون طن متري في الربع الثالث من العام، تماشيا مع ‏خفض طوعي مزمع للصادرات بمقدار 500 ألف برميل يوميا في أغسطس.