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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انخفاض هائل في سعر النفط عالميا

أرشيفية
أرشيفية

تراجعت أسعار النفط عند الإغلاق مساء أمس الأربعاء، وسط موجة بيع لجنى الأرباح ‏بعد مكاسب سابقة بسبب شح المعروض من الخام الأمريكي وتعهد الصين بدعم  ‏نموها الاقتصادي.‏

وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا إلى 79.46 دولار للبرميل، ‏كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 40 سنتا إلى 75.35 دولار ‏للبرميل.‏

وقلص النفط مكاسبه في وقت متأخر من الجلسة بعد أن ارتفع العقدان بأكثر من ‏دولار للبرميل، فيما أثر ارتفاع مؤشر الدولار على الأسعار. وصعود الدولار يجعل النفط الخام ‏أكثر تكلفة على المستثمرين حائزي العملات الأخرى.‏

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأربعاء أن مخزونات النفط الخام ‏الأمريكية تراجعت 708 آلاف برميل في الأسبوع الماضي إلى 457.4 مليون ‏برميل مما حد من الخسائر، وذلك بالمقارنة مع توقعات محللين استطلعت وكالة "رويترز" ‏آراءهم بأن تنخفض 2.4 مليون برميل.‏

وأظهرت البيانات ارتفاع مخزون الاحتياطي الاستراتيجي من البترول للمرة ‏الأولى منذ يناير 2021 مع محاولة الولايات المتحدة إعادة ملء ‏الاحتياطي بعد تراجعه بمعدل قياسي العام الماضي.‏

انخفاض شديد في سعر النفط عالميا

ارتفاع هائل في سعر النفط عالميا

وتعهدت لجنة التنمية الوطنية والإصلاح المعنية بالتخطيط في الصين أول أمس الثلاثاء ‏بوضع سياسات "لاستعادة وتوسيع نطاق" الاستهلاك في ثاني أكبر اقتصاد في ‏العالم، مما قد يعزز الطلب على النفط.‏

وأظهر تقرير صدر الثلاثاء في الولايات المتحدة ارتفاع مبيعات التجزئة بأقل ‏من المتوقع في يونيو ، مما عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي ‏سيتوقف عن رفع أسعار الفائدة.‏

وفي دلالة إيجابية أخرى، أشار عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي ‏كلاس نوت الثلاثاء إلى أن رفع أسعار الفائدة بعد اجتماعه الأسبوع المقبل ‏‏"ليس مؤكدا بأي حال من الأحوال".‏

في الوقت نفسه، قالت وزارة الطاقة الروسية إنه من المتوقع أن تخفض روسيا ‏صادراتها النفطية 2.1 مليون طن متري في الربع الثالث من العام، تماشيا مع ‏خفض طوعي مزمع للصادرات بمقدار 500 ألف برميل يوميا في أغسطس.

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