انخفاض شديد في سعر النفط عالميا

تراجعت أسعار النفط أكثر من دولار للبرميل مساء أمس الجمعة مع صعود الدولار وإقبال المتعاملين في سوق النفط على جني الأرباح بعد صعود كبير لأسعار الخام لكن الخامين القياسيين سجلا مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.49 دولار بما يعادل 1.8% إلى 79.87 دولار للبرميل عند التسوية بينما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.47 دولار أو 1.9% لتسجل 75.42 دولار للبرميل.
وارتفع مؤشر الدولار بنسبة طفيفة بعدما سجل أدنى مستوياته في 15 شهرا خلال الجلسة. ويؤدي ارتفاع الدولار لتقليل الطلب على النفط إذ يرفع سعر الخام على المستثمرين حائزي العملات الأخرى.
وارتفعت أسعار النفط بما يقارب 2% على أساس أسبوعي بعد توقف بعض الإمدادات من ليبيا ونيجيريا وهو ما زاد المخاوف من أن تشهد الأسواق شحاً في المعروض في الشهور المقبلة.
وأول أمس الخميس، أغلق عدد من حقول النفط في ليبيا في احتجاج قبيلة محلية على اختطاف وزير سابق. وعلى نحو منفصل، أوقفت شركة Shell شحنات النفط الخام النيجيري بسبب تسرب محتمل في محطة.