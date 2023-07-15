انخفاض شديد في سعر النفط عالميا

تراجعت أسعار النفط أكثر من دولار للبرميل مساء أمس الجمعة مع صعود الدولار ‏وإقبال المتعاملين في سوق النفط على جني الأرباح بعد صعود كبير لأسعار الخام ‏لكن الخامين القياسيين سجلا مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.‏

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.49 دولار بما يعادل 1.8% إلى 79.87 ‏دولار للبرميل عند التسوية بينما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط ‏الأمريكي 1.47 دولار أو 1.9% لتسجل 75.42 دولار للبرميل.‏

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة طفيفة بعدما سجل أدنى مستوياته في 15 شهرا خلال ‏الجلسة. ويؤدي ارتفاع الدولار لتقليل الطلب على النفط إذ يرفع سعر الخام على ‏المستثمرين حائزي العملات الأخرى.‏

وارتفعت أسعار النفط بما يقارب 2% على أساس أسبوعي بعد توقف بعض ‏الإمدادات من ليبيا ونيجيريا وهو ما زاد المخاوف من أن تشهد الأسواق شحاً في ‏المعروض في الشهور المقبلة.‏

وأول أمس الخميس، أغلق عدد من حقول النفط في ليبيا في احتجاج قبيلة محلية على ‏اختطاف وزير سابق. وعلى نحو منفصل، أوقفت شركة ‏Shell‏ شحنات النفط الخام ‏النيجيري بسبب تسرب محتمل في محطة.‏

