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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انخفاض شديد في سعر النفط عالميا

أرشيفية
أرشيفية

تراجعت أسعار النفط أكثر من دولار للبرميل مساء أمس الجمعة مع صعود الدولار ‏وإقبال المتعاملين في سوق النفط على جني الأرباح بعد صعود كبير لأسعار الخام ‏لكن الخامين القياسيين سجلا مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.‏

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.49 دولار بما يعادل 1.8% إلى 79.87 ‏دولار للبرميل عند التسوية بينما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط ‏الأمريكي 1.47 دولار أو 1.9% لتسجل 75.42 دولار للبرميل.‏

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة طفيفة بعدما سجل أدنى مستوياته في 15 شهرا خلال ‏الجلسة. ويؤدي ارتفاع الدولار لتقليل الطلب على النفط إذ يرفع سعر الخام على ‏المستثمرين حائزي العملات الأخرى.‏

ليبيا .. تحذير عاجل من وزارة النفط بعد إغلاق 3 حقول

أسعار النفط تحوم فوق 81 دولارًا بفعل اضطراب الإمدادات

وارتفعت أسعار النفط بما يقارب 2% على أساس أسبوعي بعد توقف بعض ‏الإمدادات من ليبيا ونيجيريا وهو ما زاد المخاوف من أن تشهد الأسواق شحاً في ‏المعروض في الشهور المقبلة.‏

وأول أمس الخميس، أغلق عدد من حقول النفط في ليبيا في احتجاج قبيلة محلية على ‏اختطاف وزير سابق. وعلى نحو منفصل، أوقفت شركة ‏Shell‏ شحنات النفط الخام ‏النيجيري بسبب تسرب محتمل في محطة.‏
 

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