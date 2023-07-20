مفيش نجم في القلعة الحمراء.. قائد الأهلي يكشف كواليس حديثه مع إمام عاشور

أكد رامي ربيعة، قائد فريق الأهلي، أن انضمام إمام عاشور للقلعة الحمراء هو أمر احترافي فى كرة القدم.

وقال ربيعة فى تصريحات لبرنامج "كلام فى الكورة" مع الإعلامي أحمد جمال المذاع على قناة "الحدث اليوم": "رحبت بانضمام عاشور وأكدت له بأننا هنا إخوة وتمنيت له بأن يكون الموسم المقبل مميز، ويحصد البطولات معنا".

وأضاف: "إمام عاشور لاعب كبير ويمتلك إمكانيات فنية رائعة وسيكون إضافة للنادي الأهلي ولكن هنا فى القلعة الحمراء لا يوجد نجم".

وكان النادي الأهلي، أعلن الثلاثاء الماضي، ضم إمام عاشور لمدة 5 مواسم، قادما من ميتلاند الدنماركي.