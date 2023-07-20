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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحف الإمارات.. هدايا أردوغان ومحمد بن زايد.. محتجون يضرمون النار في سفارة السويد ببغداد

صدى البلد

أردوغان يهدي الرئيس الإماراتي سيارة كهربائية تركية الصنع

محمد بن زايد يمنح الرئيس التركي “وسام زايد”

الإمارات تتضامن مع الجزائر وتعزي في ضحايا حادث مروري

اقتحام سفارة السويد في بغداد وإشعال النار فيها

اهتمت الصحف الاماراتية اليوم الخميس بعدة أحداث عالمية ومحلية.

وجاء في صحيفة الإمارات اليوم أن قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الأربعاء، بإهداء رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان سيارة من طراز " توج" تركية الصنع، تعبيراً عن اعتزازه بالعلاقات المتينة التي تجمع البلدين.

جاء ذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها أردوغان إلى الإمارات.


وأعرب رئيس الإمارات عن شكره وتقديره لرجب طيب أردوغان لهذه اللفتة الكريمة متمنياً لتركيا وشعبها مزيداً من التقدم والنماء والازدهار، بحسب وكالة الإمارات للأنباء "وام".


وقاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان السيارة برفقة الرئيس رجب طيب أردوغان واستمع إلى شرح حول مواصفاتها.

 

ونقلت صحيفة الوطن الإماراتية أن منح الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الامارات اليوم رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة "وسام زايد" الذي يعد أعلى وسام تمنحه دولة الإمارات لقادة الدول وملوكها ورؤسائها.

ووفق وام؛ فان ذلك يعد تقديراً للجهود التي بذلها أردوغان في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين البلدين وازدهارها على جميع المستويات.

ومن جانبه؛ أعرب  الرئيس التركي عن شكره وتقديره لرئيس الإمارات وسعادته واعتزازه بهذا الوسام الذي يحمل اسم شخصية إنسانية عالمية هو المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " الذي يحظى باحترام شعوب العالم ومحبتها لما تركه من إرث قيمي رسخ جسور الصداقة والتعاون والسلام مع مختلف الدول.


من جانبه قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن منح أردوغان "وسام زايد" يعد تعبيراً عن شكرنا وتقديرنا لجهوده الاستثنائية التي بذلها في تنمية علاقات الصداقة التاريخية الراسخة والتعاون المشترك بين بلدينا الصديقين وعما نكنه لفخامته من تقدير شخصي ومودة واحترام .

ونقلت صحيفة الخليج أن عبّرت دولة الإمارات، عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع الجزائر في ضحايا حادث مروري وقع جنوب البلاد، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد كبير من الأشخاص.

وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية، عن خالص تعازيها ومواساتها إلى حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وشعبها الشقيق، وإلى أهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية.

وأفادت نفس الصحيفة بردود أفعال عراقيين علي حرق المصحف بإضرام النار في السفارة السويدية في بغداد ، حيث أضرمت مجموعة من المحتجين النار في السفارة السويدية ببغداد فجر الخميس، حيث أظهرت مشاهد مصورة تصاعد أعمدة النيران من مبنى السفارة السويدية في بغداد بعد أقل من ساعة على اقتحامها.

واقتحم المئات من المحتجين السفارة السويدية احتجاجا على منح السويد الموافقة على حرق القرآن أمام السفارة العراقية في ستوكهولم.

وفي وقت سابق، أعلن المتطرف السويدي من أصول عراقية سلوان موميكا، حصوله مجدداعلى إذن من الشرطة بحرق نسخة من المصحف والعلم العراقي خلال تجمع محدود أمام السفارة العراقية في ستوكهولم.

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