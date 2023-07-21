عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"قعدت أعيط".. عايدة غنيم تكشف كواليس ظهورها في "عائلة الحاج متولي"

الفنانة عايدة غنيم
الفنانة عايدة غنيم

كشفت الفنانة عايدة غنيم، عن تفاصيل ظهورها في مسلسل عائلة الحاج متولي، من بطولة الفنان نور الشريف، قائلة إن الفنانة عايدة رياض هي من رشحتها لهذا الدور، إذ أنهم كانوا يبحثون في هذا الوقت، عن فتاة لتجسد دور ابنة الفنان نور الشريف في المسلسل، وكانت تعتقد أن هذا الدور هو الدور المحوري الذي ستقدمه في المسلسل. 

عايدة غنيم تتحدث عن دورها في عائلة الحاج متولي

وأضافت "غنيم"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج "كلام الناس" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "لما شافوني قالولي فيها شبه من بطة ونعمة الله، واتقال تاخد دور سعدية، كنت فاكرة أن دورها هيبقى دور الشغالة في البيت أو حاجة كده، لما سمعت كده عيطت والله". 

وتابعت عايدة غنيم، أنها تواصلت مع الفنانة عايدة رياض بعد ذلك، من أجل الاعتذار عن الدور، ألا أنها نصحتها بقبول الدور، خاصة أن المسلسل كان سيُعرض في شهر رمضان، وبجانب الفنان نور الشريف، "قالتلي أي حاجة لنور الشريف بتتشاف، واتفاجئت لما لقيت أن أنا متواجدة في 30 حلقة، وأن الدور كبير". 

واستكملت، أن علاقتها مع الفنانة عايدة رياض مازالت مستمرة، ويتواصلن مع بعضهن البعض في المناسبات، "ممكن نكون مش بنتكلم كتير، ولكن مازال إحنا على تواصل حتى الآن". 

وواصلت أنها رفضت دور في مسلسل "العطار والسبع بنات" بسبب أنها شعرت أن الدور قصير، "أنا حسبتها غلط وأنا بتكلم على الدور ده، ومكنش فيه حد ينصحني في الفترة دي، كنت فاكرة أني هطلع في بطولات بعد مسلسل عائلة الحاج متولي، زي غادة عبد الرازق وسمية الخشاب وغيره".

عايدة غنيم عايدة رياض عائلة الحاج متولى ام بي سي مصر برنامج كلام الناس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد أول رد فعل لـ زيزو بعد أنباء انتقاله للأهلي

رمضان صبحي مستعد للاعتذار|إعلامي يفجر مفاجأة عن عودة نجم بيراميدز للأهلي

أول تعليق من مرتضى منصور على شائعة مفاوضات الأهلى مع فتوح وزيزو

الأحد المقبل.. درجات الحرارة تصدم المصريين وهذا موعد انكسار الموجة

إمام عاشور فضّل الأهلي على الزمالك | مؤتمر طارئ لـ مرتضى منصور

بعد تمديد عقده .. رسالة نارية من أفشة للنادي الأهلي

يتبقى توقيع العقود.. أحمد حسن يكشف تفاصيل صفقة الأهلي القادمة

احترموا رغبتي.. أول رد من حسن شاكوش حول علاقته بحورية فرغلي

ترشيحاتنا

تفاصيل مرعبة في قضية فقأ عين ممرضة بمستشفى شبرا العام | فيديو

إلى أين وصل تطوير وتوسعة المجرى الملاحي لقناة السويس؟.. تفاصيل

المريخ الأحمر والزهرة كوكب الحب والجمال يلمعان فى سماء مصر

الصلاة على النبي يوم الجمعة.. ماذا يحدث لمن كررها 100 مرة؟

شوبير يفجر مفاجأة بشأن انضمام زيزو للأهلي

أمين عام التعاون الخليجي يدين استمرار الاستفزازات وتدنيس المصحف في السويد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحافظ على سرية بياناتك.. ياسمين عز تكشف مزايا الزواج من موظفة البنك

طقوس شيطانية واتهام بالماسونية.. كواليس إلغاء حفل ترافيس سكوت «الغامضة» في مصر

تجنب استغلال البائعين.. طريقة مبتكرة لتقشير التين الشوكي بسهولة

منزل بـ10 ملايين دولار.. أراضي وعقارات عالم الميتافيرس الافتراضي للبيع بأرقام خيالية

فيديو

شيف شهير يثير الجدل بمقاضاته والده بسبب حقوق ملكية اسمه..اعرف القصة كاملة

مروة صبري تهاجم عارفة عبد الرسول بسبب “زرار البنطلون”: أحفادك يقولوا ايه

أراهم ما أفزعهم فهربوا ..مقطع فيديو للصوص يهاجمون سائق أجرة

استكماله غدا .. انقطاع التيار الكهربائي على المؤتمر الصحفي لمرتضى منصور رئيس الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

اﻟﻤﺰﻳﺪ