"قعدت أعيط".. عايدة غنيم تكشف كواليس ظهورها في "عائلة الحاج متولي"

كشفت الفنانة عايدة غنيم، عن تفاصيل ظهورها في مسلسل عائلة الحاج متولي، من بطولة الفنان نور الشريف، قائلة إن الفنانة عايدة رياض هي من رشحتها لهذا الدور، إذ أنهم كانوا يبحثون في هذا الوقت، عن فتاة لتجسد دور ابنة الفنان نور الشريف في المسلسل، وكانت تعتقد أن هذا الدور هو الدور المحوري الذي ستقدمه في المسلسل.

عايدة غنيم تتحدث عن دورها في عائلة الحاج متولي

وأضافت "غنيم"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج "كلام الناس" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "لما شافوني قالولي فيها شبه من بطة ونعمة الله، واتقال تاخد دور سعدية، كنت فاكرة أن دورها هيبقى دور الشغالة في البيت أو حاجة كده، لما سمعت كده عيطت والله".

وتابعت عايدة غنيم، أنها تواصلت مع الفنانة عايدة رياض بعد ذلك، من أجل الاعتذار عن الدور، ألا أنها نصحتها بقبول الدور، خاصة أن المسلسل كان سيُعرض في شهر رمضان، وبجانب الفنان نور الشريف، "قالتلي أي حاجة لنور الشريف بتتشاف، واتفاجئت لما لقيت أن أنا متواجدة في 30 حلقة، وأن الدور كبير".

واستكملت، أن علاقتها مع الفنانة عايدة رياض مازالت مستمرة، ويتواصلن مع بعضهن البعض في المناسبات، "ممكن نكون مش بنتكلم كتير، ولكن مازال إحنا على تواصل حتى الآن".

وواصلت أنها رفضت دور في مسلسل "العطار والسبع بنات" بسبب أنها شعرت أن الدور قصير، "أنا حسبتها غلط وأنا بتكلم على الدور ده، ومكنش فيه حد ينصحني في الفترة دي، كنت فاكرة أني هطلع في بطولات بعد مسلسل عائلة الحاج متولي، زي غادة عبد الرازق وسمية الخشاب وغيره".