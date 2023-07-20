سر السيارة التي كادت تفسد صفقة إمام عاشور/ فيديو جراف



أثارت صفقة انتقال اللاعب الدولي المصري إمام عاشور من نادي ميتلاند الدنماركي للنادي الأهلي جدلاً واسعاً في الأيام الأخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي في مصر ما بين النفي والتأكيد، لاسيما أنه كان لاعباً للغريم التقليدي نادي الزمالك، وخرج في رحلة قصيرة للاحتراف.

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الصفقة كانت حتفشل



قبل الكشف عن الصفقة رسمياً ووسط حالة الجدل والنفي أثناء المفاوضات بين الأهلي وميتلاند، قام إمام عاشور بأمر غريب كاد أن يتسبب في إفساد الصفقة وتعطلها نهائياً، وذلك قبل أيام من الإعلان عنها والوصول لاتفاق نهائي مع ناديه ميتييلاند الدنماركي.

ولمتابعة المزيد حول سر كاد يفسد صفقة امام عاشور .. تابع الفيديو جراف التالي: