تحافظ على سرية بياناتك.. ياسمين عز تكشف مزايا الزواج من موظفة البنك

قدمت الإعلامية ياسمين عز خلال حلقتها أمس ببرنامج كلام الناس مزايا الارتباط بموظفة البنك خلال فترة الخطوبة وبعد الزواج، وذلك بعد تشجيعها متابعي برنامجها في حلقة سابقة على الارتباط بالمدرسة والمهندسة.

وقالت ياسمين خلال برنامجها: مراتك موظفة البنك أحسن واحدة تظبط لك ميزانية البيت، وعمرها ما تقول الفلوس مش كفاية، غير إنها كسيبة وتلاقيها متحملة كل مصاريفها الشخصية، وقلبها لك خزانة خاصة مقفولة يدخلها واحد بس".

وأضاف ياسمين عز: هتلاقيها دايما بتتعامل معاك بمبدأ نحن نحافظ على سرية بياناتك، وأنت بتدخل باسوورد موبايلك تلاقيها دورت وشها الناحية الثانية".