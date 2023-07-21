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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

عيالي التلاتة مش بيسمعوا وبيتي من غير سقف| أب يستغيث بأهل الخير.. فيديو

صدى البلد

استغاث المواطن مصطفى منصور، في رسالة لخدمة القرّاء "بين الناس" التي يقدمها موقع صدى البلد، بأصحاب القلوب الرحيمة من أهل الخير في مساعدته في صيانه أجهزة السمع لأبنائه الثلاثة.

ويقول في رسالته: أناشد أهل الخير المساعدة لتحديث أجهزة القوقعة لثلاثة أطفال وهم أحمد ومحمد ومحمود مصطفى منصور لأن تكلفة الأجهزة فوق طاقتي والأطفال لا يسمعون إلا بجهاز القوقعة حيث أنني تقدمت بطلب إلى جهات كثيرة للمساعدة ولا نجد أي مساعدة منهم فنرجو منكم الاهتمام بهذا الموضوع لأن الأطفال لا يسمعون أي شيء، ومرفق بعض صور تقارير فنية وعروض أسعار لبعض القطع الموجودة بالشركة".


وأضاف: “ هناك قطع غير موجودة مثل البطاريات والميكروفون لمحمود ليس له صيانة ولكن شراء جهاز جديد وثمنه فوق الـ 100 ألف جنيه غير أخويه محمد وأحمد”.

للتواصل مع القارئ من خلال رقم

01068202081

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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