ما يشبه الحكايات.. أحدث إصدارات الهيئة السورية للكتاب

صدر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب، وضمن "المشروع الوطني للترجمة" المجموعة القصصية (ما يشبه الحكايات)، تأليف: فيليكس كريفين، ترجمة: أحمد ناصر.

تتحدث هذه القصص القصيرة عن الأشياء والناس والحيوانات والمجردات بأسلوب فكاهي ساخر؛ وهي مستوحاة من الواقع القائم، وترمي إلى تحسينه. تتناول القصص الذات الإنسانية من الناحيتين الفلسفية والنفسية. استخدم الكاتب في هذه القصص الكلمات والمصطلحات والجمل التي تحمل أكثر من معنى باللغة الروسية. وهذه الحكايات ملأى بالصور والرموز والإيحاءات.

المجموعة القصصية (ما يشبه الحكايات)، تأليف: فيليكس كريفين، ترجمة: أحمد ناصر، صادرة حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب 2023.