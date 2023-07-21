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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار عاجل في الأهلي بشأن مارسيل كولر

صدى البلد

 

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن إدارة النادي الأهلي تسعى لتجديد عقد مارسيل كولر، بعدما عقد جلسة مؤخرًا مع محمود الخطيب رئيس النادي.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "كولر ينتظر قدوم وكيل أعماله إلى القاهرة من أجل الاتفاق على توقيع عقد جديد مع النادي الأهلي وسيتم رفع راتبه وقد يصل لت200 ألف دولار شهريا".

 

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وأضاف: "الأهلي يسعى لتمديد عقد كولر لمدة موسمين إضافيين بخلاف الموسم المتبقى في عقده، لينتهي التعاقد في 2026".

وواصل: "كولر حقق نجاح كبير مع الأهلي خلال الموسم الحالي، وكان سببًا في زيادة المداخيل المالية، والتتويج بالبطولات يغرى الرعاة، كما تزيد مبالغ عقود الرعاية مع حصد الألقاب".

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