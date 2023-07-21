لامبورجيني ريفويلتو تحصل على تحديثات جديدة أكثر قوة.. صور

تعد سيارة لامبورجيني روفيليتو 2024 الجديدة أحدث السيارات عالية الأداء للعلامة الإيطالية لتحل محل أفينتادور التاريخية، مما يوفر تصميمًا جديدًا وتكنولوجيا هجينة متطورة إلى النموذج.

لن يتم إطلاقها في الولايات المتحدة حتى نهاية العام تقريبًا ، وعندما يتم ذلك ، سيكون لدى المالكين ترقيات ما بعد البيع متاحة بالفعل من DMC، أطلق متخصص ما بعد البيع مجموعتين من أطقم هيكل السيارة من ألياف الكربون.

لامبورجيني روفيليتو

ستحمل مجموعات التحديثات أسم مولتو فيلوتشي وشوماخر وهم لديهما الاختلافات الأكثر أهمية في الجزء الخلفي، ويتميز شوماخر بالجناح الخلفي الأكبر ، مع عمودين ، وإعداد رقبة البجعة، تم تشكيل ثور سانت أجاتا في الجناح مع "1 من 88" ، حيث تخطط DMCفقط لإنتاج 88 نموذجًا من جناح شوماخر، ويعد جناح مولتو فيلوتشي أصغر حجمًا ولكنه ليس أقل حدة في تصميمه ، تمامًا مثل باقي أجزاء ألياف الكربون في السيارة.

لامبورجيني روفيليتو

تتضمن الحزمتان الهوائيتان فاصلًا أماميًا جديدًا يذكرنا بأشكال SVJ من لامبورجيني، كما أعادت DMCتصميم الرفارف الأمامية التي تتميز بفتحات تهوية وظيفية من ألياف الكربون، وتتلقى الأبواب مزيدًا من اللمسات الكربونية ، بينما يزين الجزء الخلفي بمشتت خلفي أكبر وأكثر قوة.

تتميز روفيليتو بمجموعة نقل حركة هجينة تجمع بين محرك V12 جديد تمامًا يعمل بسحب الهواء الطبيعي مع ثلاثة محركات كهربائية، الناتج الإجمالي هو 1001 حصان ، مع المحرك وحده يطور 813 حصانًا ، لكن DMC تقدم ترقية تتخلص من 88 حصانًا إضافيًا.

لامبورجيني روفيليتو

من المؤكد أن القوة الإضافية لن تضر بإحصائيات الأداء، ويمكن لروفيلتو التسارع من صفر إلى 62 ميلاً في الساعة في 2.5 ثانية ويتجاوز علامة 124 ميلاً في الساعة في أقل من 7 ثوانٍ، وتبلغ سرعتها القصوى 217 ميلاً في الساعة ، وتقدم حوالي ستة أميال من التنقل الكهربائي الخالص.

تأتي القوة الإضافية مع نظام عادم التيتانيوم ZESADالمطور، في جميع الزوايا الأربع توجد عجلات AL13، ويأتي إصدار روفيليتو من المصنع بإطارات Bridgestone Potenza و Blizzak.

لامبورجيني روفيليتو

تقدم DMCكلا مجموعات الجسم مقابل 88,888 دولارًا، إذا كنت لا تريد كليهما ، فسيتعين عليك دفع 49,990 دولارًا ، وبالسعر ، قد يكون من المنطقي الحصول على كليهما، ولم تعلن لامبورجيني عن أسعار روفيليتو الرسمية حتى الآن.

ومع ذلك ، بالنظر إلى أن أفينتادور بدأت بأكثر من 500000 دولار ، نتوقع أن يكلف استبدالها نفس التكلفة تقريبًا.