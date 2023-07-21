تعليم الوادي الجديد: مستمرونرفي تنفيذ خطة الأنشطة الصيفية بالمدارس

أعلن المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، استمرار تنفيذ خطة الأنشطة الصيفية والتى يجرى تنفيذها بجميع الإدارات التعليمية بالتعاون مع موجهى عموم الأنشطة، مشيرا إلى تنفيذ مجموعة من ورش العمل حول الكاريكاتير الصحفى بمراكز تنمية القدرات الصحفية بالإدارات التعليمية المختلفة والذى يعد أحد الأنشطة الهامة للصحافة المدرسية، بجانب الإستعداد للمشاركة بمسابقة الكاريكاتير الصحفى.

وقال «عبدالعزيز»، إنه يتم تنفيذ ورش تدريبية عملية للطلاب لصقل وتنمية مهاراتهم بهذا الفن الإبداعى في إطار تعاون مشترك بين توجيه عام الصحافة المدرسية والتربية الفنية، مشيرا إلى مقار مراكز تنمية القدرات الصحفية بالإدارات، في مدرسة الخارجة الابتدائية بإدارة الخارجة التعليمية، وفي إدارة الداخلة التعليمية بمدرسة الثورة الإبتدائية ومدرسة الشيخ والى، وفي إدارة بلاط التعليمية بمدرسة بلاط الابتدائية الجديدة، وفي إدارة باريس التعليمية بمدرسة المكس القبلى الابتدائية، وفي إدارة الفرافرة التعليمية بمدرسة الفرافرة للتعليم الأساسى.