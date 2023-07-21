اتحاد من أجل المتوسط: فكرة التعاون الأوروبي غير مصطنعة لكنها واقع

حل ناصر كامل، الأمين العام لاتحاد من أجل المتوسط، ضيفا على برنامج "بصراحة" من داخل قصر اتحاد من أجل المتوسط، بمناسبة مرور 15 عاما على تأسيس الاتحاد.

أكد ناصر كامل، خلال لقائه ببرنامج "بصراحة" المذاع عبر فضائية "الحياة" الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أن بداية تأسيس الاتحاد كانت عام 2008 الذي كان عمل تكامل بين دول الاتحاد من أجل المتوسط، مضيفا أن التحديات ازدادت في الأعوام القليلة الماضية.

أضاف الأمين العام لاتحاد من أجل المتوسط، أن أحد أسباب هذه العواقب هي كوفيد 19 و الحرب الكبرى التي تجرى الأن على الساحة الأوروبية، قائلا: "فكرة التعاون الأوروبي هي فكرة غير مصطنعة بل أنها واقع و منطقة جوار مباشر"

أشار، إلى أنه من الطبيعي أن يتم النظر في إنشاء أليات للتعاون الوثيق بين الدول التي تكون بجوارها مباشر، و ذلك لأن المصالح متبادلة و أيضا التحديات مشتركة و أي تطورات إيجابية أو سلبية تنعكس على الجميع".

المنظمة كان رغبة مشتركة بين الدول

وتابع، إن إنشاء المنظمة كان رغبة مشتركة بين الدول لترجمة الأهداف لمشروعات على الأرض، مشيرا إلى أن الأمانة العامة على قناعة أن الاستقرار السياسي هو نتاج للاستقرار الاقتصادي و اجتماعي.