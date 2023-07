جامعة حلوان في أسبوع| وزير التعليم يوقع برتوكول تعاون لتقديم الدبلومة المهنية للقيادة.. وتبادل للخبراء والمتخصصين مع الأزهر

7/22/2023 12:00:00 AM

السبت 22/يوليو/2023 - 12:00 ص 7/22/2023 12:00:00 AM

جامعة حلوان في اسبوع :



برتوكول تعاون مشترك بين جامعة حلوان والأزهر

وزير التربية والتعليم ورئيس جامعة حلوان يوقعان برتوكول تعاون لتقديم "الدبلومة المهنية للقيادة التربوية



شهدت جامعة حلوان على مدار الأسبوع المنقضي، العديد من الأخبار والأحداث المهمة، التي لفتت انتباه المتابعين المهتمين بـ أخبارها، سواء على مستوى الطلاب، أو أعضاء هيئة التدريس.

ويستعرض موقع صدى البلد، أبرز ما شهدته جامعة حلوان من أخبار وأحداث وتصريحات منذ بداية الأسبوع.



التقى الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر، وذلك تدعيما للتعاون العلمي والأكاديمي والبحثي بين الجامعات الحكومية وجامعة الأزهر الشريف وآليات الاستثمار الجيد للامكانيات، ودعم التعاون الأكاديمي كأطار لبرامج تعاونية بحثية مشتركة.

وتضمن اللقاء توقيع برتوكول تعاون مشترك بين جامعة حلوان وجامعة الأزهر برعاية الإمام الطيب، يتضمن تبادل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، تبادل الخبراء والمتخصصين في شتى المجالات، البرامج الأكاديمية في المرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا، والبحوث والرسائل العلمية ومشاريع تطوير التعليم، المشروعات البحثية المشتركة، الخبرة الاستشارية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، البرامج والدورات التدريبية ( التخطيط - التنفيذ - المشاركة)، أقامة وتنظيم وتنفيذ والمشاركة فى المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش العلمية.

كذلك تم مناقشة دور جامعة حلوان بإعتبارها جامعة تكنولوجية متخصصة تتضمن تخصصات وبرامج فنية مميزة وتخصصات فريدة في الهندسة والتكنولوجيا والرياضة والسياحة ما يثري التعاون بين الجانبين، هذا التعاون الذي يتم وفقا للاستراتيجية الوطنية للتعليم والتحالفات الإقليمية، بحيث يكون هناك تعاون مشترك بين الجانبين لعمل برامج فنية خصوصًا أن الفن الإسلامى هو الذي أحدث النهضة في أوروبا في ظل أهمية الفنون في النهوض بالذوق العام.

هذا بالإضافة إلى تبادل وعرض وجهات النظر من أجل النهوض بالبحث العلمي وتبادل الأساتذة والخبرات العلمية وعمل أبحاث بينية مشتركة تسهم في تطوير المجتمع وتطوير الصناعة، مناقشة عدد من القضايا المعاصرة لتطوير التعليم وأمكانية التعاون مع جامعة الأزهر لخدمة الطلاب الوافدين وتنفيذ البرامج الدراسية المشتركة.

حضر اللقاء الدكتور حسام رفاعي، الدكتور وليد السروجى، الدكتور عماد ابو الدهب نواب رئيس جامعة حلوان، الدكتور ياسر لطفي، الدكتور أشرف رضا، الدكتور أحمد فاروق مستشاري رئيس جامعة حلوان، نواب رئيس جامعة الأزهر، الدكتور ياسر حلمي مدير مكتب التميز الدولي بجامعة الازهر



‏‎كما وقع الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون لتقديم "الدبلومة المهنية للقيادة التربوية والأمن القومي" للكوادر المختارة ضمن المبادرة الرئاسية (١٠٠٠ مدير مدرسة) من شباب المعلمين.

وفي كلمته، رحب الدكتور رضا حجازي بالتعاون المثمر مع جامعة حلوان، مؤكداً على أهمية إعداد الكوادر البشرية في مجال التربية والتعليم، وخاصة الشباب، ومنحهم مختلف الحقائب والبرامج التدريبية التي تستهدف تثقيفهم وإعدادهم وتأهيلهم من خلال الوزارة والشراكة القوية مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأعرب الدكتور رضا حجازي عن فخره واعتزازه بالمعلمين الشباب الذين تم اختيارهم في إطار المبادرة الرئاسية (١٠٠٠ مدير مدرسة)، مشيرا إلى أنه يتم إعدادهم وتأهيلهم على أعلى مستوى ليصبحوا نماذج مضيئة تضيف لقطاع التربية والتعليم، معربا عن أمنياته بأن يوظفوا ما تلقوه خلال الدبلومة لدى شغلهم وظائف مديري المدارس.

والجدير بالذكر أن الدكتور رضا حجازي قد قام بزيارة الكوادر المختارة ضمن المبادرة الرئاسية (١٠٠٠ مدير مدرسة) بمقر دراستهم بالأمس، حيث ناقشهم فيما هو منتظر منهم كقيادة تربوية تفعيلا لمبادرة السيد رئيس الجمهورية.

ومن جهته، أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن الجامعة تمتلك أقدم قطاع تربوي به تعددية وتكاملية في كافة التخصصات يضم كليات التربية، والتربية الفنية والتربية الموسيقية، والتربية الرياضية بنين وبنات، والاقتصاد المنزلي ، مشيرًا إلى أن المنهج التربوي من أولويات الجامعة، وهو ما يؤهلها للتعاون بشكل مباشر مع وزارة التربية والتعليم، كما تولي الجامعة الأهمية القصوى للنهوض بهذا القطاع الهام وإعداد الكوارد التعليمية في كافة التخصصات ولدينا برنامج دولي مشترك لمنح درجة الماجستير مع جامعه المانية لاعداد قيادات تعليمية، Ludwigs- burg University of Education for the Master program "International Education Management (INEMA).

وأضاف أنه بجانب الاهتمام بالجانب التربوي فالجامعة تولي اهتماماً كبيراً بالنشاط الطلابي الذي يساهم بشكل أساسي في بناء الطالب، معربا عن استعداد الجامعة لتعزيز التعاون المشترك مع الوزارة في مختلف المجالات، من خلال ما تمتلكه الجامعة من إمكانات ضخمة موزعة داخل وخارج الحرم الجامعي، لذا الجامعة على أتم استعداد لتوسعة التعاون مع الوزارة في خارطة الأنشطة الطلابية في المدارس، وهو مايساهم بدوره في تفجير طاقات ومواهب الطلاب، واكتشاف مهاراته المختلفة التي تؤهله لاختيار الجامعة والكلية المناسبة له .

وخلال كلمته أكد على أهمية هذا البروتوكول في تثقيف وإعداد وتأهيل الكوادر من العاملين في المجال التربوي بقطاع التربية والتعليم ، وكذلك عمل برنامج دبلوم مهني مكثف بعنوان" القيادة التربوية والأمن القومي" بكلية التربية بجامعة حلوان ، وهو ماسيساهم بدوره في رفع كفاءة المعلم الذي يساهم في بناء جيل كامل مماينعكس بالنفع على المجتمع بشكل أجمع.

ويتضمن البرتوكول الاتفاق على تكوين شراكة وتعاون يهدف إلى عقد أنشطة تدريسية في إطار الدبلوم المهني "القيادة التربوية والأمن القومي" في عدة موضوعات وهي: مهارات التخطيط التربوي، وسيكولوجية القيادة التربوية، وإدارة التفاوض والاجتماعات المدرسية، وإدارة المناهج والأنشطة المدرسية، وقيادة التغيير والثقافة التنظيمية، والمسؤولية المجتمعية، بالإضافة إلى التحول الرقمي في الإدارة التربوية، والقيادة المستدامة، والأمن القومي والقيادة الاستراتيجية، والأمن القومي وقيادة الثورة الصناعية الخامسة.

كما يتضمن البرتوكول قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وكلية التربية بجامعة حلوان بمنح شهادات معتمدة للمشاركين بعد نجاح اجتياز "الدبلومة المهنية للقيادة التربوية والأمن القومي"، كما يتم منح شهادات تقدير للسادة أعضاء هيئة التدريس.

‏‎وقد حضر توقيع البرتوكول من جامعة حلوان الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسام حمدي عميد كلية التربية، والدكتور هابي حسني مساعد رئيس الجامعة للشئون الهندسية، والدكتور عمر سالمان المستشار المالي، والدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتور محمد أشرف رضا مستشار رئيس الجامعة للثقافة والفنون، والدكتورة مها أبو حطب مدير برنامج ماجستير إدارة التعليم الدولي و مدير مركز التميز INEMA.

وحضر من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، والمستشار أشرف سيد المستشار القانوني، والأستاذة نادية عبدالله رئيس الإدارة المركزية لشئون المعلمين، والدكتورة رباب زيدان مدير عام الإدارة العامة لشئون القيادات التربوية.