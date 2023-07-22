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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دعم الخطيب.. هاشتاج شكرا بيبو يتصدر تويتر

محمود الخطيب
محمود الخطيب

وجهت جماهير الاهلي  الشكر للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي بعد حصد العديد من الالقاب المحلية والافريقية هذا الموسم


 

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالآتي:"كان سبب كبير في حبي للأهليشكرا_بيبو_موسم_تاريخي‬⁩

 

الف شكر يا كابتن بيبو

شكراً من القلب للخلوق المحترم محمود الخطيب❤️🦅

‏ ⁧‫#شكرا_بيبو_موسم_تاريخي‬⁩

دعوه حلوه يا جماعه للخطيب ❤️ ربنا يديه الصحه ويحفظه ويباركلنا فيه 😍على قد ما بيمتعنا وبيسعدنا ❤️

‏ ⁧‫#شكرا_بيبو_موسم_تاريخي‬⁩

 

كشف رمضان السيد نجم الأهلي السابق، بديل الدولي التونسي علي معلول في صفوف الأهلي.


قال رمضان السيد في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "محمد شكري لاعب الأهلي المعار لـسيراميكا كليوباترا سيكون بديل علي معلول في الأهلي". 


وأضاف: "الأهلي يحتاج لوجود رأس حربة أفريقي مميز، قادر على التعامل مع الكرات العرضية". 


 

وواصل: "لابد من وجود لعلي معلول في الأهلي خلال الفترة المقبلة". 


واختتم: "صلاح محسن أيضا يمكن الاستعانة به في منظومة مارسيل كولر خاصة أن اللاعب يتميز بالسرعة"

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