الزراعة: قافلة بيطرية لعلاج المواشي مجانا في قرى محافظة بنى سويف

تنطلق اليوم السبت ٢١ يوليو وحتي الخميس القادم القافلة البيطرية المجانية لعلاج مواشي صغار المزارعين في اطار مبادرة حياة كريمة التي ينظمها معهد بحوث التناسليات الحيوانية الى قري محافظة بني سويف ، وتحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي .

وقال د .مصطفى فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية بمركز البحوث الزراعية إن القافلة سوف تبدأ من القري الأكثر احتياجا للخدمات البيطرية و كذلك قري حياة كريمة .



تقدم القافلة الفحص التناسلي وتشخيص العشار بالموجات فوق الصوتية و علاج امراض العجول الصغيرة وامراض الضرع .



كما تقوم أيضا بتجريع وًرش جميع الحيوانات للقضاء علي الطفيليات الداخلية و الخارجية مما يحافظ علي صحة الحيوان.



يشارك في القافلة الهيئة العامة للخدمات البيطرية و معهد بحوث الصحة الحيوانية و معهد الامصال و اللقاحات البيطرية و صندوق التأمين علي الثروة الحيوانية.