للحاصلين على الشهادة الإعدادية|5 معلومات تهمك عن التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية

تحدث الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لـ التعليم الفني عن تفاصيل التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج، قائلًا إنه يتم التقديم لها إلكترونيًا عن طريق موقع الوزارة، مشيرًا إلى أنه يوجد 3 مراكز تميز و 49 مدرسة تكنولوجية تطبيقية، ويبدأ التقديم من 19 يوليو الجاري وحتى 31 يوليو.



وأوضح “بصيلة” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم السبت"، أن شروط الالتحاق تتمثل في التالي حصول الطالب على الشهادة الإعدادية، لافتًا إلى أن كل مدرسة تكنولوجية تطبيقية تضع الشروط التي يجب توافرها في كل طالب، ويتراوح المجموع الذي يتم القبول على أساسه من 210 لـ250 درجة.



وتابع رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني أن الـ49 مدرسة تغطي 14 محافظة، والهدف القادم إنشاء مدارس تغطي الـ 27 محافظة بالكامل، مشيرًا إلى أن المدارس التكنولوجية التطبيقية توفر بيئة تعليمية مميزة للطالب وللمدرس أيضًا.