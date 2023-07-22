فتح باب التقدم لمسابقة النادي في شعر العامية بثقافة الفيوم

يعلن نادي أدب قصر ثقافة الفيوم عن فتح باب التقدم لمسابقة النادي في شعر العامية، ويبدأ تلقي الأعمال من اليوم، السبت، وحتى نهاية شهر يوليو 2023، وذلك تحت إشراف سماح كامل، مدير عام مديرية الثقافة الجماهيرية بمحافظة الفيوم، على أن يتم إعلان الفائزين وتوزيع الجوائز في أمسية ينظمها نادي الأدب خلال شهر سبتمبر من العام الجاري.

وذلك بالشروط التالية: أن يكون المتسابق من أبناء محافظة الفيوم، وألا يزيد عمر المتسابق على 35 سنة، وأن يتقدم المتسابق بثلاث قصائد من تأليف، ويتم إرسال الأعمال إلكترونيا عبر صفحة الشاعر أسامة سند.