أزمة غلاء المعيشة.. بريطانيا تقر زيادة ضخمة في راتب الملك تشارلز الثالث

من المقرر أن يحصل الملك تشارلز الثالث على زيادة ضخمة في راتبه من دافعي الضرائب في المملكة المتحدة، وفقًا لخطط الحكومة في بريطانيا لزيادة التمويل العام للنظام الملكي بنسبة 45٪ اعتبارًا من عام 2025.

تفاصيل الزيادة في الراتب، تأتي على خلفية أزمة تكلفة المعيشة، ضمن تقرير مراجعة للتمويل الملكي نشرتها وزارة الخزانة الخميس الماضي. وكشف أن منحة العائلة المالكة سترتفع من 86 مليون جنيه إسترليني إلى 125 مليون جنيه إسترليني.

الميزانية السنوية للملكية، والمعروفة باسم المنحة السيادية، مرتبطة بأرباح محفظة عقارات وطنية تسمى حوزة التاج.

ويكشف التقرير أن النظام الملكي من المقرر أن يحصل على زيادة ضخمة في الرواتب، على الرغم من أن الزيادة لن تبدأ قبل عامين آخرين.

في العام المقبل، ستبقى المنحة السيادية دون تغيير عند 86.3 مليون جنيه إسترليني. ومع ذلك، في عام 2025، سيزداد التمويل العام للملك بمقدار 38.5 مليون جنيه إسترليني متوقعًا، مما يمنح النظام الملكي راتباً سنويًا قدره 124.8 مليون جنيه إسترليني. وفي عام 2026، سيكون 126 مليون جنيه إسترليني.