عادل رمزي مديرًا فنيًا لـ الوداد المغربي

أعلن نادي الوداد البيضاوي المغربي، تعيين عادل رمزي، مديرا فنيا للفريق، حتى صيف ٢٠٢٥، خلفا البلجيكي سفين فاندنبروك.

ورحل البلجيكي سفين فاندنبروك عن تدريب الوداد لتولي تدريب شباب بلوزداد الجزائري.

وتوصل سعيد الناصيري، رئيس نادي الوداد لاتفاق مؤخرا مع عادل رمزي، مدرب أيندهوفن الهولندي السابق، لتولي تدريب الفريق.

ومن المنتظر أن يخوض فريق الوداد بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال “البطولة العربية”، المقرر انطلاقها يوم ٢٧ يوليو الجاري.

وخسر الوداد بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي أمام الأهلي، ليفشل في تحقيق البطولة للمرة الثانية على التوالي.