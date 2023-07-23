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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخص سرق أجزاء السيارات من محل عمله

حبس
حبس

قررت نيابة السلام الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة بعض أجزاء السيارات من محل عمله بمنطقة السلام ثان.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد ‏تمكن رجال الأمن بالقاهرة من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بسرقة بعض أجزاء السيارات من محل عمله ، حيث ورد بلاغ لقسم شرطة السلام ثان من مسئولى إحدى شركات التسويق والتوكيلات التجارية بتضرره من قيام أحد أفراد الأمن الإدارى المُعينين بأحد مراكز الصيانة "غير معلوم بياناته" بدائرة القسم بسرقة عدد من أجزاء السيارات من داخل مركز الصيانة ، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق ، أمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بأسلوب المغافلة ، وتم بإرشاده العثور على المسروقات بمسكنه.

حبس شخص سرقة القاهرة السلام السيارات

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