حبس شخص لإتجاره في المواد المخدرة بالقاهرة

قررت نيابة المطرية الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامى، وحيازة كمية من الحشيش المخدر – فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار - مبلغ مالى.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك، وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير بخواصها.

وكان قد ‏تمكن رجال الأمن بالقاهرة من ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة أحد الأشخاص بالقاهرة بقصد الإتجار، فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة القسم بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامى، أمكن ضبطه حال تواجده بالمنطقة سكنه، وعُثر بحوزته على (كمية من الحشيش المخدر – فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار - مبلغ مالى).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح النارى بقصد حماية نشاطه الإجرامى .