حبس شخص لإتجاره في العملة بالقاهرة

قررت نيابة البساتين الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى وحيازته مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية".

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد ‏تمكن رجال الأمن بالقاهرة من ضبط أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الفيوم حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة البساتين وبحوزته مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية".

بمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.