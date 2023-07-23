اقتلعت الرياح أسطح المنازل. عواصف رعدية مرعبة تضرب البلقان| شاهد

أوقفت حركة المواصلات وانقطع التيار الكهربائي، وسدّت الأشجار المتساقطة الشوارع وحطمت السيارات واقتلعت أسطح عدد من المنازل. وأبلغت السلطات عن مشكلات في توزيع الطاقة وأضرار جسيمة، كما لقي أكثر من ثمانية أشخاص مصرعهم، وجاء ذلك في تقرير عرضته فضائية “يورونيوز".

وتأتي هذه العاصفة الشديدة في البلقان في الوقت الذي تواجه فيه أنحاء كثيرة من العالم ظروفاً مناخية قاسية بسبب ارتفاع قياسي في درجات الحرارة.

جدير بالذكر أن منطقة البلقان الواقعة في الجزء الجنوبي الشرقي من قارة أوروبا، والممتدة بين سلسلة جبال تمتد من أواسط بلغاريا حتى شرقي صربيا، نادراً ما تتعرض لعواصف قوية.