تنفذها جمعية نخل للتنمية المستدامة.. أنشطة ومشروعات لخدمة المواطنين بشمال سيناء

استقبل محسن سالم رئيس مركز ومدينة نخل محافظة شمال سيناء، بمكتبه أعضاء مجلس إدارة جمعية نخل للتنمية المستدامه ، والمشهرة منذ سنة تقريبا ، وذلك لمناقشه ما تم تحقيقه من إنجازات على أرض الواقع لخدمة المواطنين، منذ تشكيل مجلس الإدارة والاستعداد لتنفيذ عدد من الأنشطة والمشروعات لخدمة المواطنين خلال المرحله القادمة .



اكد محسن سالم رئيس مركز ومدينة نخل محافظة شمال سيناء، علي دور الجمعية الهام في تقديم الخدمات التطوعية لأهالي مركز نخل من خلال المشاركة المجتمعية مع الجهاز التنفيذي في مختلف الأنشطة.

٢٠٠ ألف جنيه

وأكد محسن أن اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، صدق على صرف مبلغ ٢٠٠٠٠٠ جنيه، وذلك لإصدار الأوراق الثبوتية والتي تشمل شهادات الميلاد أو قسيمة الزواج .

وسيتم استخراج وثائق تصادق لمن ليس لديهم قسائم زواج بالتنسيق مع مأذون المركز والمشايخ والمجلس القومي للمرأة والمجلد الإقليمي للسكان قريبا.

وأوصي بقيام المشرفين على الجمعية بتجهيز الحالات التي تحتاج الي استخراج وثائق تصادق حتى يتم عقد اللجنة بمركز نخل قريبا.