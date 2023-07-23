بيراميدز حدد شرطا لرحيله عن النادي.. حقيقة اعتذار رمضان صبحي لـ الأهلي

كشف الإعلامي سيف زاهر، حقيقة اعتذار رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز، للنادي الأهلي من أجل العودة مجددا للقلعة الحمراء.

وقال سيف زاهر عبر برنامجه “ملعب أون تايم” المذاع عبر قناة أون تايم سبورتس:" انتشر كلام أن رمضان صبحي يوسط ناس للاعتذار للأهلي من أجل العودة للنادي خاصة بعد التعاقد مع إمام عاشور، لذلك استفسرت من بيراميدز حول هذا الأمر”.

وأضاف:" تحدثت مع مسؤولي نادي بيراميدز وأخبروني أن اعتذار رمضان صبحي للأهلي غير موجود، ورمضان لم يعرض الأمر نهائيا، ولا يوجد خلاف إطلاقا مع اللاعب في الفترة الحالية".

وتابع:" مسئولو بيراميدز قالوا لي كيف يعتذر رمضان صبحي للأهلي وهو لاعب في صفوفنا! هذا مستحيل".

وواصل:" الجزء الثاني من القصة، حتى لو قرر رمضان صبحي الاعتذار، فهو مرتبط بعقد مع بيراميدز، لذلك الرحيل لن يكون قراره".

ولفت:" علاقة رمضان صبحي بجماهير النادي الأهلي انتهت، وليس من العدل فتح هذا الأمر مجددا، كما يوجد اتفاق بين رمضان صبحي وبيراميدز على عدم اللعب في مصر إلا لنادي بيراميدز".

واختتم:" رمضان صبحي قد يرحل عن بيراميدز، لكن بشرط أن يكون لنادٍ خارج مصر".