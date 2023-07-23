نسور نادى محافظة الفيوم يقتنصوا 4 ميداليات فى بطولة الجمهورية للتايكندو

فاز فريق التايكندو بنادى محافظة الفيوم الرياضى، بعدد 4 ميداليات " فضة - 3 برونزية " حصلت اللاعبة مريم محمد كمال على الميدالية الفضية، و اللاعبة ريماس محمد مصطفي على الميدالية البرونزية، و اللاعب احمد مصطفي احمد على الميدالية البرونزية، و اللاعب أدهم عمرو يسري على الميدالية البرونزية، فى البطولة، برعاية الناب المهندس عماد سعد حموده رئيس نلدى محافظة الفيوم ، وجهود ايمن فزاع مدير نادى محافظة الفيوم .

كان الإتحاد المصرى للتايكوندو قد نظم بطولة الجمهورية لقطاع " القاهره - الجيزة - القليوبية - الفيوم" في صالة جامعة حلوان يومي الجمعة والسبت 21 - 22 يوليو الجارى بمشاركة 54 فريقاً يمثلون عدد كبير من الاندية الرياضية المختلفة، وتنافسوا على الفوز بالبطولة من خلال 900 لاعب ولاعبة.

قال الدكتور محمد فهمى مدير النشاط الرياضى بالنادى، إن جدول المنافسات استمر ليومين متتاليين لاستيعاب هذا العدد الكبير من الاندية واللاعبين، الذين خاضوا المنافسات للفوز بالبطولة.

جاء نصيب فريق نادى المحافظة الرياضى، فى تصفيات المنافسات امس السبت 22 يوليو، فى اليوم الثانى للبطولة ووقع فريق نادى محافظة الفيوم الرياضى، فى مجموعة " نادى 15 مايو الرياضى - نادى الصفوة الفيوم - نادى القناطر الخيرية - نادى المعادى الرياضى واليخت

مشيراً أن رئيس الجهاز الفنى لفريق الفيوم الكابتن عويس عبد النبي، وكل من الكابتن احمد مصطفى و الكابتن علاء عبدالحميد، قد نجحوا فى تحفيز اللاعبين وتاهيلهم للفوز بالبطولة والتنافس بجدية.





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