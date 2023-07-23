خصم تاريخي.. موبايل سامسونج الأفضل مبيعا بـ 1500 جنيه فقط

على الرغم من انتهاء مواسم الأعياد والتخفيضات، إلا أن بعض المواقع تستمر بإجراء العروض أونلاين في شهر يوليو.

ومن أفضل هذه العروض التي شاهدناها هو عرض على هاتف سامسونج الأفضل مبيعا Samsung Galaxy A03s في موقع Walmart الأمريكي، ليصل سعره بعد الخصم إلى 49.88 دولار أمريكي (أي ما يعادل 1500 جنيه مصري تقريبا).



مواصفات هاتف سامسونج Samsung Galaxy A03s



يعمل هاتف سامسونج الذكي Galaxy A03s، بمعالج ثماني النواة Helio P35، من إنتاج شركة ميدياتيك التايوانية، مقترناً بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 3 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجا بايت.

يأتى هاتف سامسونج الذكي Galaxy A03s، بشاشة من نوع LCD، بقياس 6.5 بوصة، والتي تأتى بجودة عرض HD+، بالإضافة إلى نوتش على شكل قطرة ماء، مع معدل تحديث يبلغ 60 هرتز فى الثانية.



ويقدم هاتف سامسونج Galaxy A03s، كاميرا ثلاثية خلفية، الرئيسية منها تأتى بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، مع مستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 5 ميجابكسل.

ويعمل هاتف سامسونج Galaxy A03s بواجهة المستخدم One UI 3.1، و نظام تشغيل أندرويد 11.

ويحتوي هاتف سامسونج Galaxy A03s على بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير، وشحن سريع بمعدل 75 وات.