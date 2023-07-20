عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بـ 6500 جنيه فقط..اشتري موبايل سامسونج الأسطوري S21

بـ 6500 جنيه فقط..اشتري
بـ 6500 جنيه فقط..اشتري موبايل سامسونج الأسطوري S21

على الرغم من انتهاء مواسم الأعياد والتخفيضات إلا أنه تستمر بعض المواقع بإجراء العروض أونلاين في شهر يوليو.

 

ومن أفضل هذه العروض التي شاهدناها هي عرض على هاتف سامسونج Samsung Galaxy S21 5G موقع Walmart الأمريكي، ليصل سعره بعد الخصم إلى 214.99 دولار أمريكي (أي ما يعادل 4600 جنيه مصري تقريبا).

بـ 6500 جنيه فقط..اشتري موبايل سامسونج الأسطوري S21

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy S21


يأتى هاتف سامسونج  Samsung Galaxy S21 5G  بشاشة قياس 6.2 بوصة من نوع Foldable Dynamic AMOLED 2X، بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus، مع معدل تحديث 120 هرتز فى الثانية، بدقة عرض HDR10+، وميزة Always-on display، ونوتش فى أعلى منتصفها لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي. 

يعمل هاتف سامسونج  Samsung Galaxy S21 5G من خلال معالج شركة كوالكوم الأمريكية نوع SM8350 Snapdragon 888 5G ثماني النواة، بدقة تصنيع 5 نانومتر، بمعالج رسوميات Adreno 660. مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 8 جيجابايت مع مع سعة تخزين داخلية 128و 256 جيجابايت، وهي من نوع UFS 3.1 .

لو بتفكر تشتريه.. موبايلات سامسونج الغالية تعاني من مشكلة جذرية

هبوط 4100 جنيه في أفضل موبايل سامسونج للفئة المتوسطة 

يقدم هاتف سامسونج  Samsung Galaxy S21 5G كاميرا خلفية ثلاثية ، الرئيسية بدقة 12 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/1.8 وميزة مانع الإهتزاز، وكاميرا telephoto بدقة 64 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.0، والثالثة ultrawide دقة 12 ميجابيكسل مع فتحة عدسة f/2.2 . بالإضافة إلى كاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 10 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 .

يحتوى هاتف سامسونج  Samsung Galaxy S21 5G على بطارية قوية سعة 4000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات، و15 وات للشحن اللاسلكي، و 4.5 وات للشحن اللاسلكي العكسي. ويعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 13 مع واجهة المستخدم One UI 5.

سامسونج هاتف سامسونج Samsung Galaxy S21 5G walmart مواصفات هاتف سامسونج Galaxy S21

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في كيس قمامة| لماذا أرسل الزمالك درع الدوري للأهلي بطريقة مهينة؟.. اعرف الحكاية

أميرة الذهب |360 ثانية تكشف حيلة 3 سيدات لسرقة محل مجوهرات شهير بأكتوبر..صور

تصرّف مفاجئ من إمام عاشور مع كهربا في تتويج الأهلي بدرع الدوري

مصدر بالكهرباء يكشف السبب الحقيقي وراء تكرار انقطاع التيار

بعد إمام عاشور.. الأهلي يكشف عن صفقة جديدة قيمتها مليون ونصف دولار

جماهير الأهلي تفاجئ إمام عاشور بهتافات نارية في مباراة الحدود

محامي كهربا لـ إعلامي شهير: صدر ضدك حكم وتعويض بـ 2 مليون

عاجل | ميدو يكشف ميدو تحركات الزمالك لسداد غرامة لشبونة

موضوعات متعلقة

دوّر في دولابك..لو معاك iPhone قديم تقدر تبيعه بـ 6 مليون جنيه

لو بتفكر تشتريه.. موبايلات سامسونج الغالية تعاني من مشكلة جذرية

ميزة الرسائل و DMs في threads..الطريقة هنا

لو عايز تبقى بلوجر مشهور.. فيسبوك يعلن ميزات جديدة ستساعدك في ذلك

إيلون ماسك.. أغنى رجل في العالم بدون مشاعر

متشتريش دلوقتي..ألوان شبابية وعصرية لهواتف iPhone 15

لن تصدق عينيك.. أحدث وأرخص موبايل سامسونج في السوق المصري

عرض الموسم..خصم 40% على تحفة هواتف أوبو Oppo Reno

ترشيحاتنا

القومية للأنفاق توجه رسالة عاجلة لسكان المناطق المجاورة لمحطات القطار الكهربائي الخفيف

سيناريو في الأهلي لضم زيزو .. واللاعب يطلب 30 مليون جنيه للتوقيع

أحمد المسلماني : أزمة أوكرانيا وروسيا قد تكون أطول من الحرب العالمية الأولى..فيديو

بعد أيام من تعرضه لحادث.. وفاة شقيقة الفنان أحمد هاني

شاهد الروبوت شيكو يقاطع شريف عامر أثناء حديثه مع مخترعه الشاب.. فيديو

صندوق أبوظبي السيادي يوقع اتفاقات بـ 11.5 مليار دولار مع تركيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفاة يوتيوبر شهيرة عن عمر يناهز الـ 22 عامًا لإصابتها بمرض غير متوقع

الزمالك فشل في خطفه|نجم الأهلي يكشف تفاصيل الصفقة.. ولهذا السبب لم تتم

في كيس قمامة| لماذا أرسل الزمالك درع الدوري للأهلي بطريقة مهينة؟.. اعرف الحكاية

تعرف على الأعراض.. مرض يصيب العين بسبب التكييف

فيديو

بعد سنوات من الانقطاع.. حسام عاشور يكشف سبب تواجده في مقر الأهلي

ثلث اقتصاد العالم..كل ما تريد معرفته عن مجموعة بريكس المنافس الشرس للغرب..فيديوجراف

السبب الحقيقي وراء انقطاع الكهرباء بشكل متكرر| تفاصيل

فريق الأحلام.. الأهلي يفاوض نجم الدوري المغربي لضمه |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ