بـ 6500 جنيه فقط..اشتري موبايل سامسونج الأسطوري S21

على الرغم من انتهاء مواسم الأعياد والتخفيضات إلا أنه تستمر بعض المواقع بإجراء العروض أونلاين في شهر يوليو.

ومن أفضل هذه العروض التي شاهدناها هي عرض على هاتف سامسونج Samsung Galaxy S21 5G موقع Walmart الأمريكي، ليصل سعره بعد الخصم إلى 214.99 دولار أمريكي (أي ما يعادل 4600 جنيه مصري تقريبا).

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مواصفات هاتف سامسونج Galaxy S21



يأتى هاتف سامسونج Samsung Galaxy S21 5G بشاشة قياس 6.2 بوصة من نوع Foldable Dynamic AMOLED 2X، بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus، مع معدل تحديث 120 هرتز فى الثانية، بدقة عرض HDR10+، وميزة Always-on display، ونوتش فى أعلى منتصفها لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي.

يعمل هاتف سامسونج Samsung Galaxy S21 5G من خلال معالج شركة كوالكوم الأمريكية نوع SM8350 Snapdragon 888 5G ثماني النواة، بدقة تصنيع 5 نانومتر، بمعالج رسوميات Adreno 660. مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 8 جيجابايت مع مع سعة تخزين داخلية 128و 256 جيجابايت، وهي من نوع UFS 3.1 .

يقدم هاتف سامسونج Samsung Galaxy S21 5G كاميرا خلفية ثلاثية ، الرئيسية بدقة 12 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/1.8 وميزة مانع الإهتزاز، وكاميرا telephoto بدقة 64 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.0، والثالثة ultrawide دقة 12 ميجابيكسل مع فتحة عدسة f/2.2 . بالإضافة إلى كاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 10 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 .

يحتوى هاتف سامسونج Samsung Galaxy S21 5G على بطارية قوية سعة 4000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات، و15 وات للشحن اللاسلكي، و 4.5 وات للشحن اللاسلكي العكسي. ويعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 13 مع واجهة المستخدم One UI 5.