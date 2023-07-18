لن تصدق عينيك.. أحدث وأرخص موبايل سامسونج في السوق المصري

يعتبر هاتف سامسونج Samsung Galaxy A14 نسخة الـ 4G بمثابة التطوير والتحديث لهاتف سامسونج القديم الـ Samsung Galaxy A13 لينضم إلى سلسلة الـ A التي تلقى اهتمام كبير في مصر بالأخص فهي تنافس بقوة في الفئة الاقتصادية مع مواصفات ليست بجديدة فيأتي الهاتف بمعالج Exynos 850 مع كاميرا خلفية تصل إلى 50 ميجا بكسل مع بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع شحن 15 واط .. فدعونا نتعرف على المواصفات الكاملة.

سعر ومواصفات هاتف سامسونج Samsung Galaxy A14

بحسب ما ذكره موقع جي إس إم آرينا التقني، يوفر هاتف Galaxy A14 المزود بتقنية 4G شاشة نوع PLS LCD بقياس 6.6 بوصة بدقة 1080 × 2408 بكسل بمعدل تحديث منتظم يبلغ 60 هرتز.

ويدعم هاتف سامسونج Galaxy A14 البطارية التي تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة إلى عمر بطارية ممتاز، مع دعم الشحن بقوة 15 وات.

يحتوي هاتف Galaxy A14 الهندي على معالج Exynos 850 بدقة تصنيع 8 نانومتر مع ثمانية نوى من نوع Cortex-A55 مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت أو 128 جيجابايت.

يحتوي هاتف سامسونج Galaxy A14 على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا ultrawide بدقة 5 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل ، و هناك كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل على الطرف الآخر.

يبلغ سعر هاتف سامسونج Samsung Galaxy A14 في السوق المصري حوالي 4899 جنيه مصري فقط.