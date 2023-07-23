إبراهيم عادل نفس صفاته.. ميكالي يعلق على انضمام صلاح للمنتخب الأولمبي بالأولمبياد

علق البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، على انضمام محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، إلى منتخب بلاده في أولمبياد باريس 2024.

وقال ميكالي في تصريحات عبر شبكة “Jovem Pan” البرازيلية: “لم نستقبل أي هدف حتى النهائي، لذلك لدينا كل المقومات لنقدم مستوى جيدًا في أولمبياد باريس، لأن هدفي هو الفوز بميدالية”.

وتابع: “مصر لم تفز بأي ميدالية في كرة القدم من قبل، لم نصل إلى نصف النهائي حتى، لذلك علينا الاعتماد على أبرز العناصر وأثق في جميع اللاعبين ولدينا طموحات بالفوز بميدالية أولمبية”.

وأضاف: “أريد أن أستدعي محمد صلاح، هناك محادثات قد بدأت بالفعل، لكنها تعتمد على عدة عوامل مثل موافقة ليفربول وإذا انضم صلاح بالتأكيد سيكون تدعيمًا قويًا للغاية يمنحنا المزيد من الأمل للفوز بميدالية أولمبية”.

محمد صلاح وإبراهيم عادل

واختتم: “محمد صلاح وإبراهيم عادل؟ لا يمكنني المقارنة بينهما، لأن صلاح وصل لمستوى مميز للغاية، لكن إبراهيم لديه نفس الصفات، يتميز بالسرعة والمهارة ويجيد جذب دفاعات الخصم، لديه صفات برازيلية ويمكنه النجاح في الخارج”.