عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم عادل نفس صفاته.. ميكالي يعلق على انضمام صلاح للمنتخب الأولمبي بالأولمبياد

ميكالي
ميكالي

علق البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، على انضمام محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، إلى منتخب بلاده في أولمبياد باريس 2024.

وقال ميكالي في تصريحات عبر شبكة “Jovem Pan” البرازيلية: “لم نستقبل أي هدف حتى النهائي، لذلك لدينا كل المقومات لنقدم مستوى جيدًا في أولمبياد باريس، لأن هدفي هو الفوز بميدالية”.

وتابع: “مصر لم تفز بأي ميدالية في كرة القدم من قبل، لم نصل إلى نصف النهائي حتى، لذلك علينا الاعتماد على أبرز العناصر وأثق في جميع اللاعبين ولدينا طموحات بالفوز بميدالية أولمبية”.

وأضاف: “أريد أن أستدعي محمد صلاح، هناك محادثات قد بدأت بالفعل، لكنها تعتمد على عدة عوامل مثل موافقة ليفربول وإذا انضم صلاح بالتأكيد سيكون تدعيمًا قويًا للغاية يمنحنا المزيد من الأمل للفوز بميدالية أولمبية”.

محمد صلاح وإبراهيم عادل

واختتم: “محمد صلاح وإبراهيم عادل؟ لا يمكنني المقارنة بينهما، لأن صلاح وصل لمستوى مميز للغاية، لكن إبراهيم لديه نفس الصفات، يتميز بالسرعة والمهارة ويجيد جذب دفاعات الخصم، لديه صفات برازيلية ويمكنه النجاح في الخارج”.

صلاح محمد صلاح روجيرو ميكالي أولمبياد باريس 2024 ليفربول إبراهيم عادل منتخب مصر الأولمبى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مايوه جريء .. سارة سلامة تتعرض للانتقادات والهجوم على السوشيال ميديا

التوقيع تم.. أغلى صفقة في الدوري المصري بـ 100 مليون جنيه.. تفاصيل

أوائل الثانوية العامة 2023 .. تفاصيل هامة بشأنهم

هتتفرج فين؟! 6 قنوات تنقل البطولة العربية أحدها محلية.. دليلك لمشاهدة مباريات الزمالك

قرار عاجل من الزمالك بشأن احتراف زيزو.. تفاصيل

الأهلي يحصل على تبرع 500 ألف دولار ويخاطب وزارة الرياضة.. تفاصيل

قرار عاجل من رئيس الإمارات لمواجهة الهجرة غير الشرعية

ممنوع الاقتراب.. بوبو يثير الجدل بشأن مستقبله مع الأهلي

ترشيحاتنا

وجدت ملابس نسائية في منزلي.. زوجة ثلاثينية تفضح زوجها بعد عودتها

بالقانون.. عقوبات مشددة على مروجي بيع أصول القطار الكهربائي الخفيف والسريع

فيديو مرعب لحرائق الغابات في اليونان وخوف السيّاح |شاهد

إبراهيم عادل نفس صفاته.. ميكالي يعلق على انضمام صلاح للمنتخب الأولمبي بالأولمبياد

صدمة مروعة| شاهد اللحظات الاخيرة.. الموت يخطف لاعب كمال أجسام شهير في لحظة

اعتراف خطير من زيلينسكي بشأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد| صور من الطفولة تجمع الشيف بوراك ووالده

بتوجيهات من الرئيس|القوات المسلحة تشارك بثلاث طائرات شينوك لإخماد حرائق غابات اليونان

اعتقدوا أنها جثة.. أجنبية تثير رعب جيرانها والشرطة بسبب هذا الموقف

لغز حير العالم|6 طرق.. كيف حنط الفراعنة موتاهم؟ رقم 3 ستبهرك

فيديو

شاهد خناقة بالشوم والسلاح الأبيض في عرض البحر بالإسكندرية «فيديوجراف»

بتوجيهات من الرئيس|القوات المسلحة تشارك بثلاث طائرات شينوك لإخماد حرائق غابات اليونان

أوروبا تكافح «نيران وحر غير مسبوق» وقتلى في فيضانات باكستان وكندا «فيديوجراف»

مش هنعيد من الأول .. كواليس مفاوضات سد النهضة| تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الأصل في الأشياء الإباحة دون الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق

هند عصام

الأم اللعوب وخصلات الشعر الصفراء

مجدي أبوزيد

مجدى أبوزيد يكتب: الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية

نجاة عبدالرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : مهرجان العلمين الجديدة

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ