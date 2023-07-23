رقم لا يصدق| كم طن ذهب اشتراها المصريون خلال 2022 ؟

يعتبر المصرين الذهب الملاذ الامن لهم، فيعتبرة الكثير من المواطنين مصدر استثمار أو إدخار لهم، لكي يحافظوا على قيمة أموالهم، لذلك قام المصريين بشراء كميات ضخمة من الذهب خلال عام 2022 وهذا ما اكده مساعد وزير التموين للتجارة والشؤن الداخلية.

الذهب

كم طن ذهب قام المصريين بشرائة خلال 2022؟

كشف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن المصريين اشتروا 80 طن ذهب خلال العام الماضي، لأنهم يرونه زينة وخزينا، ويمكن تحويله لكاش في أي وقت باعتباره مخزن قيمة، مضيفا "كان هناك إقبال كبير لشراء سبائك الذهب في الفترة الماضية".

٧ مخازن استراتيجية

وأضاف عشماوي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، على قناة صدى البلد، أن الفاقد والهالك مرتفع من المقررات التموينية ولذا يتم العمل على إنشاء 7 مخازن استراتيجية.

سعر الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 في محال الصاغة اليوم الأحد 23 يوليو 2023: 2474 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21 في محال الصاغة اليوم الأحد 23 يوليو 2023: 2165 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في محال الصاغة اليوم الأحد 23 يوليو 2023: 1856 جنيها.

الذهب

سعر الذهب عيار 14

وسجل سعر الذهب عيار 14 في محال الصاغة اليوم الأحد 23 يوليو 2023: 1465 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر في محال الصاغة اليوم: 17320 جنيها بدون احتساب مصنعية أو دمغة أو ضريبة.

سعر الذهب عالميا بالدولار

واستقر سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية بالتزامن مع العطلة الأسبوعية، حيث سجلت أوقية الذهب نحو 1.961.96 دولار للأوقية.

سعر الأوقية العالمية

في حين استقرت سعر الأوقية العالمية منتصف تعالامت اليوم، لتسجل 1962 دولارا للبيع، و 1961 دولارا للشراء.