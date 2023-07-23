عمرو الجرزاوي يكشف سر تتويج الأهلي بالخماسية

كشف الناقد الرياضي عمرو الجرزاوي عن سر تتويج النادي الأهلي بالبطولات و تحقيق الخماسية هذا الموسم .

و توج النادي الأهلي ببطولتي السوبر المحلي و كأس مصر و بطولة الدوري و بطولة دوري أبطال إفريقيا و يعيش الفريق انتعاشة كروية كبيرة تحت قيادة مديره الفني السويسري مارسيل كولر .

و كتب الجرزاوي عبر صفحته الرسمية : "بطولات الأهلي سرها الاستقرار.. دايمًا الجمهور مندهش من إحراز الأهلي للبطولات والسر في الاستقرار" .

و أضاف: "استقرار على جميع المستويات ، سواء إداري أو فني أو استقرار على مستوى عقود اللاعيبة ، كل ديه عوامل تؤدي للنجاح ولنجاح باهر".

و من ناحية أخرى أبدى مسؤولو النادي الأهلي رغبتهم في تمديد عقد الثلاثي محمد عبد المنعم ومحمد شريف ومحمود متولي ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم خلال الأيام القليلة المقبلة.