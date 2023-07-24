يواصل التراجع .. سعر الجنيه الاسترليني في مصر

تراجعت أسعار صرف الجنيه الاسترليني في البنوك العاملة في مصر خلال الأسبوع الماضي الي 39.99 جنيه بعد تسجيل تخطيه ال 40.54 جنيه مطلع الأسبوع في البنك المركزي.

وخلال السطور التالية نستعرض أسعار صرف الجنيه الاسترليني خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 24 يوليو 2023 في ابرز البنوك في مصر.



سعر الجنيه الاسترليني اليوم الاثنين في البنك المركزي

سعر الشراء:39.82 جنيه

سعر البيع : 40 جنيه



سعر الجنيه الاسترليني اليوم الاثنين في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الشراء:40.21 جنيه

سعر البيع : 40.37 جنيه

سعر الجنيه الاسترليني اليوم الاثنين في البنك الأهلي

سعر الشراء:39.41 جنيه

سعر البيع : 39.81جنيه

سعر الجنيه الاسترليني اليوم الاثنين في بنك مصر

سعر الشراء:39.76جنيه

سعر البيع : 40.24جنيه

سعر الجنيه الاسترليني اليوم الاثنين في بنك فيصل الإسلامي

سعر الشراء:39.79جنيه

سعر البيع : 40.37جنيه

سعر الجنيه الاسترليني اليوم الاثنين في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الشراء:39.79جنيه

سعر البيع : 40.37جنيه

سعر الجنيه الاسترليني اليوم الاثنين في بنك الإسكندرية

سعر الشراء:39.79جنيه

سعر البيع : 40.37جنيه

سعر الجنيه الاسترليني اليوم الاثنين في بنك الإمارات دبي الوطني

سعر الشراء:39.79جنيه

سعر البيع : 40.37جنيه

سعر الجنيه الاسترليني اليوم الاثنين في بنك HSBC

سعر الشراء:39.79جنيه

سعر البيع : 40.37جنيه

سعر الجنيه الاسترليني اليوم الاثنين في بنك قطر الوطني

سعر الشراء:39.89 جنيه

سعر البيع : 40.37جنيه

سعر الجنيه الاسترليني اليوم الاثنين في بنك كريدي أجريكول

سعر الشراء:39.79 جنيه

سعر البيع : 40.37جنيه



سعر الجنيه الاسترليني اليوم الاثنين في بنك المصرف المتحد

سعر الشراء:39.78 جنيه

سعر البيع : 40.12جنيه



سعر الجنيه الاسترليني اليوم الاثنين في بنك الأهلي المتحد

سعر الشراء:40.31 جنيه

سعر البيع : 40.62جنيه

سعر الجنيه الاسترليني اليوم الاثنين في بنك الاستثمار العربي

سعر الشراء:40.27جنيه

سعر البيع : 40.55جنيه

افضل سعر لشراء الجنيه الاسترليني في مصر

يقدم بنك الأهلي المتحد أعلي سعر لشراء الجنيه الاسترليني اليوم الاثنين مسجلا 40.31 جنيه.