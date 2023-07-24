يواصل التراجع .. سعر الجنيه الاسترليني في مصر

تراجعت أسعار صرف الجنيه الاسترليني في البنوك العاملة في مصر خلال الأسبوع الماضي الي 39.99 جنيه بعد تسجيل تخطيه ال 40.54 جنيه مطلع الأسبوع في البنك المركزي.
وخلال السطور التالية نستعرض أسعار صرف الجنيه الاسترليني خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 24 يوليو 2023 في ابرز البنوك في مصر.
سعر الجنيه الاسترليني اليوم الاثنين في البنك المركزي
سعر الشراء:39.82 جنيه
سعر البيع : 40 جنيه
سعر الجنيه الاسترليني اليوم الاثنين في مصرف أبوظبي الإسلامي
سعر الشراء:40.21 جنيه
سعر البيع : 40.37 جنيه
سعر الجنيه الاسترليني اليوم الاثنين في البنك الأهلي
سعر الشراء:39.41 جنيه
سعر البيع : 39.81جنيه
سعر الجنيه الاسترليني اليوم الاثنين في بنك مصر
سعر الشراء:39.76جنيه
سعر البيع : 40.24جنيه
سعر الجنيه الاسترليني اليوم الاثنين في بنك فيصل الإسلامي
سعر الشراء:39.79جنيه
سعر البيع : 40.37جنيه
سعر الجنيه الاسترليني اليوم الاثنين في البنك التجاري الدولي CIB
سعر الشراء:39.79جنيه
سعر البيع : 40.37جنيه
سعر الجنيه الاسترليني اليوم الاثنين في بنك الإسكندرية
سعر الشراء:39.79جنيه
سعر البيع : 40.37جنيه
سعر الجنيه الاسترليني اليوم الاثنين في بنك الإمارات دبي الوطني
سعر الشراء:39.79جنيه
سعر البيع : 40.37جنيه
سعر الجنيه الاسترليني اليوم الاثنين في بنك HSBC
سعر الشراء:39.79جنيه
سعر البيع : 40.37جنيه
سعر الجنيه الاسترليني اليوم الاثنين في بنك قطر الوطني
سعر الشراء:39.89 جنيه
سعر البيع : 40.37جنيه
سعر الجنيه الاسترليني اليوم الاثنين في بنك كريدي أجريكول
سعر الشراء:39.79 جنيه
سعر البيع : 40.37جنيه
سعر الجنيه الاسترليني اليوم الاثنين في بنك المصرف المتحد
سعر الشراء:39.78 جنيه
سعر البيع : 40.12جنيه
سعر الجنيه الاسترليني اليوم الاثنين في بنك الأهلي المتحد
سعر الشراء:40.31 جنيه
سعر البيع : 40.62جنيه
سعر الجنيه الاسترليني اليوم الاثنين في بنك الاستثمار العربي
سعر الشراء:40.27جنيه
سعر البيع : 40.55جنيه
افضل سعر لشراء الجنيه الاسترليني في مصر
يقدم بنك الأهلي المتحد أعلي سعر لشراء الجنيه الاسترليني اليوم الاثنين مسجلا 40.31 جنيه.