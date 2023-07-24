انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 الدور الثاني بالقاهرة| الطلاب يؤدون العربي والدين

تنطلق اليوم الاثنين الموافق 24 يوليو 2023 امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 الدور الثاني القاهرة ، وفقا للجدول المعلن رسميا من جانب مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة .

وتبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 الدور الثاني القاهرة اليوم الاثنين ، بـ امتحاني ( اللغة العربية و التربية الدينية) ، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب.



وفي هذا الإطار ، أكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، أنه تم الانتهاء من كافة الإستعدادات لعقد امتحانات الشهادة الاعدادية 2023 الدور الثاني القاهرة التى تنطلق اليوم الأثنين



وأشار أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، إلى أنه تم التنسيق التام بين كافة الجهات المعنية من أجل توفير الأجواء المناسبة للطلاب خلال امتحانات الشهادة الاعدادية 2023 الدور الثاني القاهرة

كما صرح مدير مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، بأن عدد الطلاب المتقدمين لـ امتحانات الشهادة الاعدادية 2023 الدور الثاني القاهرة 33734 طالب وطالبة ، منهم 19330 بنين ، و 14404 بنات



ويتم عقد امتحانات الشهادة الاعدادية 2023 الدور الثاني القاهرة داخل (338) لجنة بالإدارات التعليمية الموجودة في محافظة القاهرة والبالغ عددا 33 إدارة تعليمية

ونوه " موسى " أن مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، قد شكلت غرف عمليات لجميع الإدارت التعليمية الـ 33 متواصلة على مدار اللحظة ، لمتابعة سير امتحانات الشهادة الاعدادية 2023 الدور الثاني القاهرة

كما وجه موسى ، مديرى عموم الإدارت التعليمية بمتابعة امتحانات الشهادة الاعدادية 2023 الدور الثاني القاهرة المنعقدة على مستوى جميع اللجان كلاً فى نطاق إدارته ، والعمل على تذليل كافة المعوقات التى تواجه العملية الإمتحانية ، والتأكيد علي رؤساء اللجان ضبط النفس وحسن التعامل والإلتزام بكافة الضوابط والقرارات المنظمة لأعمال الإمتحانات .



وشدد مدير مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، على عدم السماح بإصطحاب الطلبة والمعلمين للهاتف المحمول في لجان امتحانات الشهادة الاعدادية 2023 الدور الثاني القاهرة ، مؤكداً على إتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يخالف ذلك .