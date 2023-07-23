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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليابان تفرض قيودا جديدة على تصدير معدات الرقائق إلى الصين

صدى البلد

بدأت الحكومة اليابانية في تشديد ضوابط التصدير على معدات تصنيع أشباه الموصلات اليوم الأحد. حيث ستواجه الشحنات إلى الصين لوائح أكثر صرامة.

شددت اليابان ضوابط التصدير على معدات تصنيع الرقائق للحد من انتشار التكنولوجيا الحساسة إلى الصين وغيرها من الدول. وأضافت اليابان 23 صنفًا من معدات تصنيع الرقائق إلى قائمة التصدير المحكم، والتي تتطلب ترخيصًا مسبقًا من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة. وتشمل المعدات المستهدفة أجهزة التنظيف والترسيب والحفر بالضوء والنقش، والتي تستخدم في تشكيل أنماط الدوائر واختبار الرقائق.

وقالت الحكومة اليابانية إن هذه الخطوة تأتي في إطار التزامها باتفاقية نظام التحكم في التصدير الواسيع (Wassenaar Arrangement)، والتي تضم 42 دولة تسعى إلى منع انتشار الأسلحة التقليدية والأسلحة ذات التكنولوجيا المزدوجة.

كما قالت إنها تسعى إلى مواءمة سياستها مع الولايات المتحدة، التي فرضت عقوبات على شركات صينية مثل هواوي وسمك (SMIC)، بسبب مخاوف أمنية.

ويرى بعض المحللين أن ضوابط التصدير الجديدة قد تؤثر على سلاسل التوريد العالمية للرقائق، وخاصة في ظل نقص حاد في هذه المكونات الأساسية4. كما يرى بعضهم أن هذه الخطوة قد تزيد من التوترات مع الصين، التي تسعى إلى تطوير صناعة رقائق محلية للاستغناء عن الواردات.

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