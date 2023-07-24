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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هشام حنفي يكشف سبب احتفال بيراميدز بالفوز على الأهلي

كولر
كولر

نجح بيراميدز في الفوز على الأهلي بثلاثية نظيفه، في المباراة التى اقيمت على استاد الدفاع الجوى ضمن مبارياتالجولة 28 المؤجلة فى إطار الدوري الممتاز.


 

وكتب هشام حنفي عبر حسابه على فيسبوك:" مارسيل كولر في كل مباراة ضد بيراميدز حققنا الفوز عليهم، ولكنهم اليوم احتفلوا احتفالًاكبيرًا، ورغم ذلك لم يتوجوا ببطولة، ولا اقتربوا منا في النقاط، فرحتهم كانت بسبب الفوز اليوم فقط".


 

وسجل محمد عبدالمنعم مدافع الأهلي بالخطأ في مرماه بعد عرضية من محمد الشيبي في الدقيقة 38.


 

وأضاف فخرى لاكاى الهدف الثاني بعد مراوغة رائعة لـ محمد الشناوي تسكن شباك الأهلي على الفور في الدقيقة 78.

وسجل مصطفي فتحي الهدف الثالث من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء في الوقت القاتل.

ارسيل كولر استاد الدفاع الشناوي هشام حنفي ضد بيراميدز محمد الشناوي مصطفى فتحي

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