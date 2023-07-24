هشام حنفي يكشف سبب احتفال بيراميدز بالفوز على الأهلي

نجح بيراميدز في الفوز على الأهلي بثلاثية نظيفه، في المباراة التى اقيمت على استاد الدفاع الجوى ضمن مبارياتالجولة 28 المؤجلة فى إطار الدوري الممتاز.





وكتب هشام حنفي عبر حسابه على فيسبوك:" مارسيل كولر في كل مباراة ضد بيراميدز حققنا الفوز عليهم، ولكنهم اليوم احتفلوا احتفالًاكبيرًا، ورغم ذلك لم يتوجوا ببطولة، ولا اقتربوا منا في النقاط، فرحتهم كانت بسبب الفوز اليوم فقط".





وسجل محمد عبدالمنعم مدافع الأهلي بالخطأ في مرماه بعد عرضية من محمد الشيبي في الدقيقة 38.





وأضاف فخرى لاكاى الهدف الثاني بعد مراوغة رائعة لـ محمد الشناوي تسكن شباك الأهلي على الفور في الدقيقة 78.

وسجل مصطفي فتحي الهدف الثالث من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء في الوقت القاتل.