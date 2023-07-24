رسميا| بيراميدز يعلن ضم نجمي الزمالك.. وموقف رمضان صبحي من العودة للأهلي

قال هاني سعيد المدير الرياضي لفريق بيراميدز، إن الإعلان عن صفقتي يوسف نبيه وسيف جعفر، ثنائي فريق الزمالك السابق، سيكون خلال الأيام المقبلة.

وأضاف سعيد في تصريحات تلفزيونية: يوسف نبيه وسيف جعفر في صفوف بيراميدز بشكل رسمي الموسم المقبل، وحتى الآن لا توجد عروض رسمية لإبراهيم عادل لكني أتوقع احترافه قريبا بعد المستويات المميزة التي قدمها.

وواصل هاني سعيد: الأهلي لم يطلب عودة رمضان صبحي واللاعب مستمر معنا، ورمضان صبحي سيرحل في حالة وجود عرض أوروبي مناسب له ولبيراميدز وبخلاف ذلك فهو مستمر معنا.

واختتم تصريحاته قائلًا: “الصفقات الجديدة ستكون في أضيق الحدود لأننا سنحافظ على القوام الأساسي، وأحمد فتحي وشريف إكرامي عقدهما انتهى معنا لكننا سنجدد لهما”.



وتمكن بيراميدز من تحقيق الفوز على الأهلي بنتيجة 3-0، وسجل الهدف الأول محمد عبد المنعم بالخطأ في مرماه، فيما سجل الهدف الثاني الجنوب إفريقي فخري لاكاي، فيما أضاف الهدف الثالث مصطفى فتحي في الوقت بدل من الضائع، ليخسر الأهلي أمام بيراميدز، في المباراة رقم 33 التي يخوضها خلال منافسات الدوري الممتاز في الموسم الحالي.