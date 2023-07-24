عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميا| بيراميدز يعلن ضم نجمي الزمالك.. وموقف رمضان صبحي من العودة للأهلي

صدى البلد

قال هاني سعيد المدير الرياضي لفريق بيراميدز، إن الإعلان عن صفقتي يوسف نبيه وسيف جعفر، ثنائي فريق الزمالك السابق، سيكون خلال الأيام المقبلة.

 

وأضاف سعيد في تصريحات تلفزيونية: يوسف نبيه وسيف جعفر في صفوف بيراميدز بشكل رسمي الموسم المقبل، وحتى الآن لا توجد عروض رسمية لإبراهيم عادل لكني أتوقع احترافه قريبا بعد المستويات المميزة التي قدمها.

وواصل هاني سعيد: الأهلي لم يطلب عودة رمضان صبحي واللاعب مستمر معنا، ورمضان صبحي سيرحل في حالة وجود عرض أوروبي مناسب له ولبيراميدز وبخلاف ذلك فهو مستمر معنا. 

 

واختتم تصريحاته قائلًا: “الصفقات الجديدة ستكون في أضيق الحدود لأننا سنحافظ على القوام الأساسي، وأحمد فتحي وشريف إكرامي عقدهما انتهى معنا لكننا سنجدد لهما”.


وتمكن بيراميدز من تحقيق الفوز على الأهلي بنتيجة 3-0، وسجل الهدف الأول محمد عبد المنعم بالخطأ في مرماه، فيما سجل الهدف الثاني الجنوب إفريقي فخري لاكاي، فيما أضاف الهدف الثالث مصطفى فتحي في الوقت بدل من الضائع، ليخسر الأهلي أمام بيراميدز، في المباراة رقم 33 التي يخوضها خلال منافسات الدوري الممتاز في الموسم الحالي.

إبراهيم عادل احمد فتحي الأهلى الدوري الممتاز الزمالك هاني سعيد المدير الرياضي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجآة كبري | حسن شحاتة يقود حملة إنقاذ نادي الزمالك

أحمد حسن يصدم جماهير الأهلي بعد الخسارة من بيراميدز

رحل دون تجديد عقده | ميدو يكشف عن صدمة لحارس الزمالك الموهوب

مايوه جريء .. سارة سلامة تتعرض للانتقادات والهجوم على السوشيال ميديا

تعرف علي قرار بيراميدز بشان شكوي حسين الشحات

الأهلي يعاقب حسين الشحات بسبب واقعة الشيبي

صورة أثارت الجدل .. كريم عبد الخالق يكشف حقيقة تواجد إمام عاشور في ملهى ليلي

قرار عاجل من الزمالك بشأن احتراف زيزو.. تفاصيل

ترشيحاتنا

ليس النساء فقط.. دراسة: الرجال يعانون من اكتئاب ما بعد الولادة

هى اللى شقيت عليا| كومبارس شهيرة تبيع كليتها لتعالج والدتها.. تفاصيل

منذ عهد محمد علي.. الوادي الجديد الأولى في إنتاج الحرير

تاس الروسية تكشف موعد تركيب أول وحدة نووية في محطة الضبعة

خفضت الأسعار 22 جنيها| مفاجأة مدوية لشعبة الدواجن عن الموجة الحارة

أفضل 15 دعاء قبل النوم للرزق لا يرد في المحرم.. اغتنمها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تزامنا مع احتفالات يوليو.. ثقافة البحيرة تصل بقوافلها لأبناء قرية البوصيلي

المركز الثقافي بطنطا يستضيف حفل توزيع جائزة الأديب ماهر نصر للتميز الإبداعي|صور

بسبب الهاند فري.. شاهد لحظات نجاة فتاة من الموت بأعجوبة في تركيا

طريقة عمل الآيس كريم فى المنزل

فيديو

#رأس_الساعة الأعلى تداولاً.. ماذا قالت الحكومة عن مواعيد قطع الكهرباء؟| فيديوجراف

مفاجأة.. سر عدم انقطاع الكهرباء في مراسي وقرى الساحل الشمالي

شاهد خناقة بالشوم والسلاح الأبيض في عرض البحر بالإسكندرية «فيديوجراف»

بتوجيهات من الرئيس|القوات المسلحة تشارك بثلاث طائرات شينوك لإخماد حرائق غابات اليونان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحي يكتب: فرصة العرب التاريخية لأجل فلسطين

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الأصل في الأشياء الإباحة دون الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق

هند عصام

الأم اللعوب وخصلات الشعر الصفراء

مجدي أبوزيد

مجدى أبوزيد يكتب: الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية

نجاة عبدالرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : مهرجان العلمين الجديدة

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

اﻟﻤﺰﻳﺪ